Suomalaisen keksimästä Surullisesta Kermitistä tuli syksyn suosikkimeemi, ja nyt hän kertoo, miten kaikki tapahtui

Nyt.fi

Tunnetteko Muppettien Kermitin?

Siksi oli vain ajankysymys, milloin Kermitistä tulisi netin suosituin sammakko, ja vuonna 2016 se vihdoin tapahtui!

i cant believe we actually have a kermit;; request memes pic.twitter.com/WJJvLbF4Xvhttps://t.co/WJJvLbF4Xv — pinja (@seoglyu) September 6, 2016 https://twitter.com/seoglyu/status/773185460575297536

can u believe im@ignoring my school work to take these lame kermit memes i even made him a bed i pic.twitter.com/fkxpWDHYihhttps://t.co/fkxpWDHYih — pinja (@seoglyu) September 7, 2016 https://twitter.com/seoglyu/status/773584214763667456

he told me he was studying ... pic.twitter.com/rX8YM4Xv7Whttps://t.co/rX8YM4Xv7W — pinja (@seoglyu) September 8, 2016 https://twitter.com/seoglyu/status/773944302225465344

he got embarrassed so he hid all his sweets pic.twitter.com/y8PsYaZ6Wshttps://t.co/y8PsYaZ6Ws — pinja (@seoglyu) September 8, 2016 https://twitter.com/seoglyu/status/773937018581684281

Täysosuma tuli

Savolainen otti Kermitistä kuvan ja twiittasi sen terveisinä ystävälleen:

i miss eve i hope she's doing well nd is safe pic.twitter.com/5BH1VRDWZEhttps://t.co/5BH1VRDWZE — pinja (@seoglyu) November 10, 2016 https://twitter.com/seoglyu/status/796751651826794496

Surullinen Kermit (Sad Kermit) -meemi oli syntynyt, ja se lähti välittömästi kiertoon netissä.

when ur friends are enjoying ur increased sense of humor but it's actually a coping mechanism & the result of ur heightened depressive state pic.twitter.com/0f7GwNYZVJhttps://t.co/0f7GwNYZVJ — ariel (@coIdeserts) November 28, 2016 https://twitter.com/coIdeserts/status/803134259212861442

Moni ihmetteli, kuka nerokkaan meemin keksijä oikein oli:

WHO owns this Kermit doll and why do they keep making him look so sad pic.twitter.com/ipLH4hAmvyhttps://t.co/ipLH4hAmvy — Nathan Zed (@NathanZed) December 14, 2016 https://twitter.com/NathanZed/status/808832907603308544

Savolainen on yllättynyt meemin suosiosta:

Savolaisen luoma Sad Kermit on pitkän Kermit-meemikehityksen huipentuma:

Kohtaus, jossa nämä kaksi Kermitiä kohtaavat, nousi suosikkimeemiksi lokakuussa

Me: "I'm sure there's a logical explanation for this"



Me to me: "Overreact." pic.twitter.com/1WgwnDZpjshttps://t.co/1WgwnDZpjs — Cunt Drakilla (@jola_jade) November 12, 2016 https://twitter.com/jola_jade/status/797461928411009024

😂😂😂https://www.instagram.com/p/BM42-tZDKFi/ Kuva, jonka Daquan Gesese (@daquan) julkaisi 16. 11ta 2016 klo 14.50 PST

Pinja Savolaisen Surullinen Kermit liittyy siis kunniakkaaseen Kermit-jatkumoon.

Entä mitä kuuluu Pinja Savolaisen ystävälle, jota varten hän synnytti Sad Kermitin alunperinkin?

Lisäys 10.45: Lisätty maininta Kermitin surullisista musiikkivideoista.