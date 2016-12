10 x joululounas Helsingissä – mukana iäkäs Palace, joka lopettaa pian ja huutokauppaa irtaimistonsa

Nyt.fi

Selvitimme nyt, millaista joululounasta Helsingissä voi ainakin saada – tässä esittelyssä 10 paikkaa, olkaa hyvät!

1: Palace: viimeinen mahdollisuus käydä

Eteläranta 10, 10. krs, p. 1345 6715, palace.fi/joulu. Arkisin 22.12. asti klo 11.30–14. Hinta 59 e.

Teurastamo (Työpajankatu 2), p. 040 021 9921, kellohalli.fi. 22.12. saakka. Sisään 10.30–13.30, ruoka esillä klo 15:een asti. Hinta 42 e.

Eteläesplanadi 1, p. 010 76 63880, kappeli.fi. Arkisin 22.12. saakka salissa klo 11–15 ja kellarissa 20.12. saakka klo 12–15. Hinta 53 e.

Merikannontie 2, p. 040 715 4222, Arkisin 22.12. saakka klo 11–14.30. Koko menu 45 e, 22,50 e /lapsi (4–12 v.) Alku- ja jälkiruokabuffet ilman pääruokaa 30 e, 15 e /lapsi (4–12 v.)

Laivastokatu 1, p. 6128 6300, katajanokankasino.fi. Ma–pe 22.12. asti klo 11.30-14, la 17.12. kaksi kattausta, klo 11.30–13.30 ja 12–14, su 18.12. klo 11.30–14. Hinta 57 e, 4–12-vuotiaat 28,50 e.

Pohjolankatu 2, p. 757 2299, nyyrikki.fi. Arkisin 23.12. asti klo 10.30–14. Hinta 40 e.

Katariina Saksilaisen katu 9, p. 010 2194, koskenranta.net. 20.–22.12. klo 11–14. Hinta 44,50 e.

Talin Puistotie, p. 046 878 2442, talinkartano.fi. Arkisin 22.12. saakka klo 11–14. Hinta 28 e.

Bulevardi 34, p. 7425 5544, ravintolasaaga.fi. Arkisin 22.12. saakka, klo 11.30 alkaen. Hinta 54 e.

Elielinaukio 5, p. 0200 48 103, arkisin 21.12. saakka klo 11–13.30. Hinta 20 e.