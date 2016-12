Naisartistien pitää repiä rintansa auki ja laulaa miehistä ja lapsista, miesten ei, ja se on väärin, sanoo Björk

Nyt.fi

Islantilaistähti Björk http://www.hs.fi/haku/?search-term=Bj%C3%B6rk ottaa Facebookissa itselleen poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa musiikkialan julkisuudessa näkemäänsä seksismiin.”Kuten tiedätte, suurimman osan aikaa urastani en ole valittanut seksismistä, olen vain elänyt sen läpi. Mutta nyt taivaalla on valtava positiivinen virtaus, joka tuo muutoksen mahdollisuuden”, Björk kirjoittaa.viime viikonloppuna Teksasissa tekemäänsä dj-keikkaan ja sen uutisointiin. Björk sanoo faniensa ottaneen artistin vajaa vuosi sitten aloittaman dj-keikkailun hyvin vastaan. Osa mediasta taas ei.”Osa mediasta ei pääse yli siitä, että dj-keikalla en ’esiintynyt’ vaan ’piileskelin’ pöytien takana”, Björk kirjoittaa.Samasta ei kuitenkaan hänen mielestään syytetä miespuolisia tiskijukkia.naisartistien laulunaiheita ei myöskään käsitellä tasapuolisesti.”Naisten annetaan laulaja-lauluntekijöinä laulaa poikaystävistään. Jos he vaihtavat aiheeksi atomit, galaksit, aktivismin tai tekevät nörttimäisiä matematiikkabiittieditointia tai tekevät mitä tahansa muuta kuin laulavat rakastetuistaan, heitä kritisoidaan. Toimittajista silloin jotakin puuttuu, ihan kuin meidän ainoa mahdollinen kielemme olisi tunteilu.”Naisartistit eivät Björkin mielestä voi heittäytyä ”musiikkinörteiksi” tai liikkua ilmaisutavasta toiseen yhtä vapaasti kuin miehen.”Jos emme leikkaa rintaamme auki ja vuodata ulos asioita miehistä ja lapsista elämässämme me muka petämme yleisöämme.”Hänen mukaansa musiikkimaailma on jo muuttunut, ja muutos vain kiihtyy.”Tehdään vuodesta 2017 se vuosi, jolloin tämä muutos tapahtuu täysin”, Björk kirjoittaa.Ja lopun vaatimus, se on kova: ”the right to variety for all the girls out there !!!”