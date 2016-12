Näin kisastudio repesi bileisiin, kun ammattikorkeiden opiskelijat kuulivat pääsevänsä Yths:n piiriin – Säätiön toimitusjohtaja kertoo, miten käy hoidon

Nyt.fi

”Kuohuvat auki!”Näin reagoitiin ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden järjestön Samokin toimistolla, kun hallituksen hartaudella laatima sote-ratkaisu eilen julkistettiin. Syy oli selvä: ratkaisussa nyt yliopisto-opiskelijoita hoitavan Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö asema turvattiin ja samalla palvelut laajenevat:Kuohuvia oli avaamassa Samokin hallituksessa terveydenhuollon asioista vastaava Sonja Raitamäki http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sonja%20Raitam%C3%A4ki . Samokin toimiston kisastudiolla oli odoteltu koko päivän ajan hallituksen tiedotustilaisuutta, jonka alku venyi pitkin päivää. Lopulta ministerit marssivat kameroiden eteen puoli yhdeksän aikaan illalla, ja asia oli selvä.”Tunnelma oli hieno. Vihdoin saavutettiin jotakin näin merkittävää ammattikorkeiden opiskelijoille”, Raitamäki hehkuttaa.Yksityiskohdat eivät ole selvillä, mutta voimassa muutoksen pitäisi olla vuoden 2019 alussa. Silloin ammattikorkeiden opiskelijoiden siis pitäisi päästä Yths:n hoidon piiriin.Auki on esimerkiksi, miten ratkaisu mahdollisesti vaikuttaa Yths:n hoidon tasoon.Yths:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta http://www.hs.fi/haku/?search-term=Katariina%20Poskiparta luonnehtii hallituksen linjausta ”mahdollisuudeksi” säätiölle.”Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat ihan samanlaisia nuoria ihmisiä, jotka hyötyvät meidän palveluistamme opiskelukyvyn turvaamiseksi”, Poskiparta sanoo.Iso kysymys on, säilyvätkö Yths:n palvelut yhtä hyvinä kuin nyt, kun asiakasmäärä kasvaa selvästi.Pahimmillaan edessä voi olla palvelujen karsimistakin.Ratkaisun yksityiskohdat ovat auki, erityisesti rahan osalta. Se tiedetään, ettäyliopisto-opiskelijoiden tapaan.”Tietysti me pyrimme siihen, että palvelujen laatu olisi hyvä. Se on sitten eri asia, mitä palveluja opiskeluterveydenhuoltoon tulevaisuudessa kuuluu”, Poskiparta sanoo.Valtavasti lisää seiniä Yths ei aio rakentaa, vaikka toimintaa pitääkin laajentaa.”Tällä [nuorella] asiakaskunnalla pystymme hyödyntämään digitalisaatiota aika tehokkaasti. Muutenkin pitää etsiä tapoja, joilla toimimme fiksummin.””Amk-opiskelijat tuovat mukanaan tietysti rahaa [Yths-maksun muodossa]”, Raitamäki sanoo.”Uskon, että hallitus on luonut tähän ’starttirahan’, joka takaa, että Yths on valmis ottamaan ammattikorkeiden opiskelijat vastaan.”Selvitettävää riittää: On kartoitettava tilojen riittävyyttä, palvelujen laajuutta ja sitä, miten asia esimerkiksi pienemmillä ammattikorkea-paikkakunnilla hoidetaan. Ostopalvelut, talojen riittävyydet ja muut jäävät seuraavien vuosien selvityslistalle.Juuri nyt Raitamäki on kuitenkin niin onnellinen, kuin päätöstä vuosien ajaneen opiskelijajärjestön aktiivi vain voi olla.”On tämä kiva joululahja opiskelijalle.”