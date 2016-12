Tämä nainen riisui Pete Parkkosen alasti, pisti naiset talutushihnaan Cheekin videolla, ja aikoo nyt mullistaa tapamme katsoa naisia ja miehiä

Nyt.fi

”Viivi” on valokuvaaja ja ohjaaja Viivi Huuska http://www.hs.fi/haku/?search-term=Viivi%20Huuska , 27, josta tuli vuoden 2016 aikana suomalaisen musiikkibisneksen uusi supertekijä.

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anna%20Abreun

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Benjamin%20Peltosen

Mutta ensin pitää selvittää, miten Huuskasta tuli niin haluttu tekijä, että Cheekin manageri soittaa Huuskalle ja pyytää yhteistyötä, eikä päinvastoin.

Ja miksi Pete Parkkosen piti riisuutua ja kiemurrella kameran edessä?

Veljen oikea nimi on Tapio, mutta Suomi tuntee hänet muusikko-näyttelijä-käsikirjoittaja Cristal Snow’na.

Näin kävi, ja siitä alkoi Huuskan sanoin ”todella kova koulu” niin kotitöiden kuin duunien suhteen.

Kun Huuska ei huhkinut, hän tuijotti.

Kohu nousikin kohtauksista, joissa JVG:n Jare pitää talutusnuorassa kahta kontillaan olevaa naista:

”Se oli todella tietoista tekemistä.

Sitten hän kuvasi räppäri Sini Sabotagen pikkuhousut nilkoissa istumassa pöntöllä:

Huuska oli kelaillut jo pitkän aikaa näin:

Me ollaan ne part 2:n kanssa kävi juuri kuten Huuska ennusti.

Toinen on, että Huuska vain teki näkyväksi valta-asetelman, jota me emme tavallisesti huomaa, koska se on niin tavallista.

Palataan viikon kuumaan aiheeseen, Pete Parkkoseen ja Kohta sataa -ilmiöön.

Lopputulosta on ihasteltu ja analysoitu sosiaalisessa mediassa koko viikko.

Viivi Huuska on ollut ekstaasissa keskustelun tasosta, joka on ollut aivan toista kuin Cheekin videon aikaan.

Nyt Huuska siis lähtee ansaitulle joululomalle perheen pariin Kankaanpäähän.

Vielä vähän aikaa sitten Huuskaa nauratti ajatus pitkästä elokuvasta.