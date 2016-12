Kova joululahja: Seppo saattaa palata Salkkareihin, kertoo IS

Nyt.fi

Salatut elämät, tuo suomalaisen televisiokulttuurin ja -kulttuurin kivijalka.Sarja on synnyttänyt useita kulttihahmoja, kuten näyttelijä Esko Koveron esittämän Ismo Laitelan tai Maija-Liisa Peuhun esittämän Ulla Taalasmaan. Yksi sarjan legendaarisista hahmoista, Jarmo Kosken esittämä Seppo Taalasmaa, on kuitenkin ollut sarjasta jo vuosia poissa. Koski ja sitä myöten myös Seppo-hahmo jätti sarjan vuonna 2013.Nyt Koski kuitenkin väläyttää paluuta. Perjantaina Ilta-Sanomissa Koski kertoo, että paluusta rooliin on alustavasti neuvoteltu."Neuvotteluyhteys on avattu sieltä päin", Koski sanoo IS:ssä.Palaako kuulu Ismon ja Sepon kaksikko ruutuun?Merkit ovat olemassa.