Vesa Vierikko kertoo lempiravintolassaan, mitä ruoka merkitsee hänelle

Nyt.fi

Töölöläinen näyttelijä Vesa Vierikko http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vesa%20Vierikko istuutuu Trattoria Sognoon lasiterassille ja huokaa tyytyväisenä. Kantapeikko on saapunut toiseen kotiinsa.Näyttelijällä on nälkä.”Mennään hakemaan ruokaa”, Vierikko sanoo suunnistaen kohti kodikkaasti nimettyä Family table -ruokapöytää.Tarjolla olisi myös päivittäin vaihtuva keittiömestarin annos (14 e), tänään se on paistettua taimenta uunijuureksilla (14 e). Mutta Vierikko on valintansa tehnyt.Noutopöytä tarjoaa pinaattikeittoa, vorschmackia suomalaisen keittotaidon grand old manin, edesmenneen Eero Mäkelän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eero%20M%C3%A4kel%C3%A4n tapaan ja lihapataa. Vierikko päätyy pataan ja perunamuusiin.”Sognon muusissa ei muuten ole koskaan kokkareita.””Kympin lounas ei kaada näyttelijän budjettia, ja ruoka on herkullista. Ja ruokaa saa hakea lisää niin paljon kuin napa vetää.”Lasissa on olutta, jonka suhteen hän on vanhakantainen.”Suomalainen lager on minulle se oikea. Ipat ja alet maistuvat suussani kitkeriltä”, hän kertoo.”Iso tuoppi maksaa täällä 4 euroa, mutta naapurin Elitessä puolet enemmän”, Vierikko sanoo. Hän tykkää paljon myös tämän toisen suosikkiravintolansa eli Eliten miljööstä ja henkilökunnasta. Taiteilijakoti Lallukassa asuvan Vierikon lempiravintolat ovat lähellä kotia.”Käymme myös taiteilijakavereista muodostuvan William Blake Societyn jätkien kanssa tutustumassa kaupungin uusiin paikkoihin.”Yhtäkkiä pöydän viereen ilmestyy lämmityslaitteiden tehosta huolehtiva tarjoilija.”Tätä tarkoitan sydämellisellä palvelulla. Tämä terassi on muuten ainoa paikka, missä saa vielä vetää röökiä.””Ruuan koostumus on minulle tärkeä juttu”, Vierikko sanoo. ”Täällä leivotaan leipä itse. Kuoren rapeus ja sisällön pehmeys toimivat!”Näyttelijä viihtyy itsekin patojen sekä pannujen takana. Teatterialalla iltatyö mahdollistaa päivällä kokkaamisen, ja kolmen lapsen, 8, 10 ja 12 vuotta, suosikki on spagetti jauhelihakastikkeen kanssa.”On hauska seurata lasten ilmeitä, kun he syövät. Olen alusta asti laittanut kastikkeeseen reilusti mausteita ja rutkasti valkosipulia. Hyvin lapset ovat sen ottaneet vastaan.”Lallukan taiteilijakodissa asuvalle Vierikon uusperheelle on jouluihin syntynyt aivan uusia traditioita.”Jouluaattoa vietetään vuorotellen meillä ja vuorotellen vaimon siskon luona. Aattona syödään rosollia ja muita perinneherkkuja. Joulupäivänä meille tulevat kaikki seitsemän lasta, lastenlasta ja heidän kaverinsa.”Vieraat tuovat mukanaan aaton ylijäämiä.”Niitä syödään ja juodaan olutta. Ja lapset huutavat.””Meillä oli periaatteena, että kaikkea piti maistaa. Päätin olla urhea, koska lahjat pyörivät mielessä.”Sogno, Töölöntorinkatu 2, p. 010 231 6700, trattoriasogno.fiMa–pe klo 11–14.Noutopöytä 10 e. Myös lista-annoksia. Talon päivittäin vaihtuva keittiömestarin annos, testikerralla tarjolla paistettua taimenta uunijuureksilla 14 e.