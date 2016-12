Lux Helsingin valoteokset tulevat pian kaduille – kysyimme teoksia tehneiltä taiteilijoilta, miten kestää talven pimeyttä

Nyt.fi

1: Rölli Ridanpää & Tero Laine: Light Pipes

2: Teemu Lehmusruusu: Maa jalkojemme alla

3: Outi Pieski: Gorži

4: Tarja Ervasti: Domus 360° – Neljä kotia

5: Mónica Ruiz Loyola: Absence

Lux Helsinki 5.–9.1. klo 17–22 Senaatintorin ympäristössä. Vapaa pääsy. Katso reitti: luxhelsinki.fi.