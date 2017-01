Talouden megalehti fiilistelee Suomen poroja ja ”lakonisia” suomalaisia poromiehiä oikein urakalla

Nyt.fi

Porot ja paliskunta mainittu!

Nyt se on julkaissut laajan jutun Suomen porotaloudesta ja porojen pitämisestä Sallan liepeillä Pohjois-Suomessa:

Myös saamelaiset

Hauskimpia kohtia

Voit lukea koko jutun täältä http://www.economist.com/news/christmas-specials/21712045-rounding-up-reindeer-feels-coming-home-finlands-reindeer-herders-get-lot