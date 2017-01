Elina Berglundin kaksi läpimurtoa: Löysi ensin Higgsin hiukkasen ja luo nyt kännykkään ”luomuehkäisyä”, joka kiinnostaa nuoria ja kauhistuttaa lääkäreitä

Nyt.fi

Higgs oli löydetty. Berglund ja ryhmä iloitsivat. Mutta mitä seuraavaksi? Tietysti uusi läpimurto.

Berglund alkoi soveltaa tieteellistä metodia:

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/07/natural-cycles-fertility-app-algorithm-replace-pill-contraception

http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/04/13/this-app-can-replace-the-pill---with-no-side-effects/

http://yle.fi/uutiset/3-8843591

Vuoden käytön aikana yhtiö sai kokeessaan ehkäisytehoksi tuli 99,5-prosenttia. Se vastaisi ehkäisypilleriä.

From 08/2013, after 1.5 years on NC Prevention, we, the founders of NaturalCycles, will switch to NC Planning and try for a baby. — NaturalCycles (@NaturalCyclesNC) June 25, 2013 https://twitter.com/NaturalCyclesNC/status/349522959863529474