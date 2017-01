Seitsemän uutta kasvisravintolaa Helsingissä – tarjolla hampurilaisia, raakapuuroa, nyhtökauraa ja vihiksiä

Nyt.fi

1: CargoCoffee + Vegetarian

Cargo Coffee + Vegetarian (Ruoholahdenranta 8). Ma–pe 7.30–22, la 10–22, su 10–16. cargohelsinki.fi

2: Date + Kale

Date + Kale (Urho Kekkosen katu 1). Ma–pe klo 8–21, la 10–21, su 10–18. dateandkale.com

3: Jänö

Jänö (Museokatu 12). janokioski.fi

4: Oatz

Oatz (Urho Kekkosen katu 1). Ma–pe klo 10–21, la 10–22, su 12–19. 6k-foodmarket.fi/#oatz

5: Oma maa

Oma maa (Kaarlenkatu 15). Ma–pe klo 11–15. omamaa.fi

6: Roots Helsinki

7: Well

Well (Kaivokatu 10). Ma–pe klo 7–19, la 10–16. wellcoffee.fi