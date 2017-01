Haluatko nähdä, kun kaksi ihmistä rakastaa toisiaan syvästi? Katso tämä HBO:lla juuri ensi-iltaan tullut dokkari päivän välein kuolleista äidistä ja tyttärestä

Nyt.fi

Ei sen pitänyt mennä näin.

Kun elokuva tuli katsottavaksi HBO:lle sunnuntaina, he olivat poissa:

https://www.theguardian.com/culture/2017/jan/07/carrie-fisher-and-debbie-reynolds-buried-together-in-los-angeles

Maailma tuntee Carrie Fisherin Tähtien sota -elokuvien Prinsessa Leiana ja Debbie Reynoldsin iloisena tanssijattarena Laulavat sadepisarat -musikaalista.

(Varoitus! Spoilereita koko elokuvan pituudelta):

Henki salpautuu kun selvästi ujosteleva Carrie avaa suunsa. Miten 15-vuotiaalla voi olla noin upea, tummasävyinen ja sielukas ääni?

Aikuinen Carrie paljastaa elokuvassa, miksi:

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6https://t.co/isXJqqFEB6 — Debbie Reynolds (@DebbieReynolds1) December 25, 2016 https://twitter.com/DebbieReynolds1/status/813112672002723841

Bright Lightsin lopussa, elokuvan viimeisinä sanoina, kuullaan myös jotain aivan kuin elokuvista.

Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds on katsottavissa HBO Nordicilla.