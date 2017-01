Pikatestasimme: Kalliossa Hämeentien varrella on italialainen runsaudensarvi, joka panostaa pastalounaisiin

Nyt.fi

Daniel’s Café

Pääruuan odotusaika on kohtuullinen.

Hämeentie 16, p. 040 960 8884, danielscafe.fi.Ma–pe klo 9–20.30, la 11–20.30 ja su 12–19. Ma–pe aamiainen klo 9–11, la klo 11–13, arkilounas klo 10.30–15.Pastat alkaen 8,50 e. Salaatit alkaen 7,50 e. Kahvi ja tee alkaen 2 e.Hämeentien ja Neljännen linjan kulmakahvilan Daniel’s Cafén menu on melkoinen runsaudensarvi, jota tutkaillessa menee tovi jos toinenkin. Tarjonta on melko sirpaleista.On spaghettia, tuorepastaa, salaatteja, uuniperunaa, palak paneeria ja samosaa. Lista on italialaispainotteinen, mutta tarjolla on myös intialaista. Täytettyjä leipiä saa niin sandwichin, paninin, sub-patongin kuin foccaccian muodossa.Pikatestipäivänä marraskuisena tiistaina tarjolla olisi myös lohikeittoa. Spaghetin voi vaihtaa lisämaksusta tuorepastaan, mikä lisää tuorepastasta pitävien kastikevalikoimaa. Tuorepastaa saa montaa sorttia, ja valitsen itse pinaattiraviolit.Kahvila on kalliolaiseen tyyliin konstailematon. Ohi kolistelevat raitiovaunut, ja näkymät Neljännen linjan vilinään täydentävät kaupunginosalle ominaisen tunnelman. Pikaruokapaikasta ei ole kyse, ja pöytiintarjoilu yllättää iloisesti. Alkusalaatti muistuttaa perusnoutopöytälounastarjontaa: salaattipedillä on tomaattilohkoja, tuorekurkkuja, suolakurkkuja ja herneenversoja.Yrttiöljykastike on kuitenkin maukasta.Pasta-annos kannetaan pöytään mukavan lämpimänä. Annos on juuri sopivan kokoinen, täyttävä muttei raskas. Reippaasti ricottaa, kesäkurpitsaa, purjoa, laadukkaita oliiveja, ja tomaattikastikkeessa on lähes täydellinen tujaus makeutta.Mukana tulee palanen tomaattibruschettaa. Se on makoisaa, mutta siivu paljasta maalaisleipää olisi riittänyt – sillä olisi kätevästi saanut pyyhittyä herkullisen kastikkeen viimeistä pisaraa myöten. Kaikki leivät leivotaan itse. Alle kymmenen euron lounas vetää vertoja keskustan hintavampien italialaisravintoloiden á la carte -annoksille.Makeita piisaa: on muun ­muassa jäätelöä, smoothieta, pirtelöä, suklaakakkua. Juustokakku ja tiramisu tehdään itse. Talon tiramisu (4,20 e) tuplaespressolla (3 e) jatkaa laadukkaalla linjalla.Myös erikoiskahveja saa kylmänä tai kuumana.Sisustuksen pelkistetty värimaailma taittuu terrakottaan ja beigeen, ja aikakauslehtivalikoima on kohtuullisen hyvä.Daniel’s Café on toimiva lisä Kallion ravintolatarjontaan. Ruokalistan runsaudesta voisi jopa tinkiä.