Sunny Car Centerin mainostolppa nousee kuolleista – legendaarinen torni pystytetään kesällä Lahteen, mutta ilman Sunnya, Caria tai Centeriä

Nyt.fi

Sunny Car Centerin tolppa tekee paluun!

Muistattehan vielä?

Sekin sai lähteä viime lokakuussa, kun Hämeenlinnan kaupunki purki surullisenkuuluisan maamerkin:

Kaupallinen johtaja Antti Korkiakoski http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Korkiakoski J. Kärkkäinen Oy:stä vahvistaa HS:lle, että tolppa on nyt heidän.

Sunny Car Centerin

Netissä