Arviossa Kom-ravintola, joka uudistui tuplasti ja yrittää kunnon ruokaravintolaksi: kivipiira oli hyvää, mutta poskiliha velttoa

Nyt.fi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antto%20Melasniemi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Heikki%20Purhonen

★★★Kapteeninkatu 26, p. 684 6224, kom-ravintola.fi.Ma–to klo 17–24 ja pe–la 17–2.Pienet annokset 4,50–13 e, pääruuat 16–19 e, jälkiruuat 3–7 e.Kom-ravintola sai uudet pyörittäjät viime elokuussa.Ketteryyden puutteesta parivaljakkoa ei ainakaan voi moittia: vajaassa puolessa vuodessa he ovat ehtineet uudistaa maineikkaan kulttuurikapakan ruokakonseptin jo kaksi kertaa.Kävin ensimmäisen kerran uusitussa Kom-ravintolassa marraskuussa enkä ilahtunut lähimainkaan kaikesta kokemastani. Ajatus pienehköistä jaettavista annoksista tuntui etukäteen mukavalta, mutta käytännössä idea toimi hieman mutkallisesti. Ja mikä ikävintä, useimmat pienehköistä annoksista eivät maistuneet kovin hyvältä.Sitä paitsi esimerkiksi 4,50 euron hinta leipäkorista tuntui kovalta. Erityisesti, kun annokseen kuulunut saaristolaisleipä oli vielä keskeltä jäässä.Ruokapolitiikkaa oli reivattu perinteisempään, mutta toimivampaan suuntaan. Listalla oli edelleen useita pienehköjä annoksia, mutta myös useita selviä pääruokia.Ensimmäisellä vierailulla vallinnut töykeä palvelukin oli pehmentynyt asiakasystävällisemmäksi.Toki uudessakin Kom-ravintolassa näytti viihtyvän joitakin juomapuoleen keskittyviä asiakkaita, mutta Melasniemen ja Purhosen tavoitteesta ei jää epäselvyyttä: kulttikapakkaa luotsataan mutkattomaksi ruokaravintolaksi.Paikan vanhaan imagoon sopii mainiosti kaksikon viehtymys ronskeihin ja ennakkoluulottomiin raaka-ainevalintoihin, joka on tietysti muutenkin ilahduttavaa. Broilerin kivipiiraa ei taida Helsingistä saada juuri muualta, ja sopii ihmetellä miksi, sillä ainakin Komin näkemys aiheesta oli nappisuoritus.Paahdetuilla pippureilla maustettu annos oli kursailematon, rohkea, mehevä ja säväyttävä.Puolikas lohenpää kuulosti myös kiinnostavalta ajatukselta, mutta lopputulos oli paha pettymys. Herkkusuut tietävät toki, että monien kalojen, kuten vaikkapa mateen, poskiliha on varsinainen herkkupala. Mutta kasvattamossa elämänsä lötkötelleen lohen päästä sai kaivaa syötävää hyhmäisen rasvan seasta.Poskiliha oli velttoa möhnää, joka maistui lähinnä epämiellyttävältä.Lisää pieniä annoksia: hapankaali oli kesyä, mutta rakuunasilakat olivat tuoreita ja raikkaita. Rakuunaa olisi voinut annostella reilumminkin, mutta etikka, suola ja sokeri olivat hyvässä tasapainossa. Pikkelöidyt sienet olivat turhan makeita. Sama vika vaivasi myös lällyä sipulikeittoa, jossa portobellosienet olivat turha lisäke.Pienenä versiona haukimureke oli ollut kylmä annos, jossa sekä rakenne että maku olivat pielessä, mutta lämpimänä pääruokana mureke oli saanut ryhtiä ja puhtia. Mureke oli kivan kuohkea ja sinänsä makoisa, mutta ärhäkkä chili ja aasialaishenkiset lisukkeet piilottivat tehokkaasti alleen hauen ominaismakua.Rapea possunkylkileipä piti mitä lupasi: rasvaista ja rapeaksi paistettua sikaa, joka maistui ihanalta kolmen ensimmäisen haarukallisen verran – kunnes rasva alkoi tarttua kitalakeen.Poronkäristys oli keittiöltä mukiinmenevä normisuoritus.Ratatouille-lasagne sen sijaan oli vivahteikas kokonaisuus, kunhan keksi siirtää annoksen päältä syrjään liian hallitsevan tömäkän vuohenjuustokiekon.Uuniomenaa ei ollut maltettu hauduttaa riittävän muhevaksi.Palvelun taso vaihteli kolmella käynnillä merkillisesti. Ensimmäisellä kerralla kohtelu oli tylyä, toisella kerralla mukavan huomaavaista ja kolmannella lähinnä välinpitämätöntä.Ehkä ravintola voisi kolmannen uudistuksen yhteydessä harkita luopumista tiskiltä tilaamisesta.Aineksia ja yritystähän Kom-ravintolassa ilman muuta piisaa, mutta ajatuksen kirkastaminen ei tekisi ollenkaan pahaa.