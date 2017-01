Sipilä-firma vai sarjakuvien superpahis? Kokeile, erotatko niitä toisistaan

Nyt.fi

Suomen pääministeri Juha Sipilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Sipil%C3%A4n yritystausta on viime aikoina johtanut useampaan julkisuusmylläkkään.Mistä oikein on kyse? No tietysti siitä, että ennen politiikkaan tuloaan Sipilä oli menestynyt yritysjohtaja, joka sijoitti rahojaan toisiin yrityksiin.Sipilän liiketoimien historia on pitkä, ja sen voi kertoa monella tavalla. Esimerkiksi kysymällä, miksi yritykset, joiden kanssa Sipilä on ollut tekemisissä ovat nimiltään niin kryptisiä. Nimet ovat niin omituisia tai kekseliäitä – riippuu näkökulmasta – että moni kelpaisi suoraan sarjakuvahahmojen nimiksi.Kokeile vaikka itse alta testillä – ja saatat samalla myös oppia pääministerin liiketaustasta jotakin.