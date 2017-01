Kukaan ei tunne 25-vuotiasta Axel Thesleffiä, mutta hänen biisinsä oli viime vuoden suurin Suomi-hitti, jota on kuunneltu yli 130 miljoonaa kertaa – Miten se on mahdollista? Alma, Darude tai Nightwish ei ollut viime vuoden menestynein suomalainen artisti. Sitä oli Axel Thesleff, 25, joka sävelsi parissa päivässä biisin, josta on tullut käsittämättömän suosittu.