Kiitos taas, internet: Näin Trumpin twiitit kuuluisivat jos ne kirjoittaisi ”aikuisempi” Trump

Nyt.fi

Onneksi on internet!

Hän twiittasi ajatuksensa:

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/819164172781060096

Esimerkiksi näin: ”Paljon tehtävää yhdessä, pitkä matka edessä”

There's clearly much work to do to clean up the mess here in D.C. It starts today. I hope you'll come along w/me on this wonderful journey. https://t.co/H8eaLwicSvhttps://t.co/H8eaLwicSv — PresidentialTrump (@MatureTrumpTwts) January 11, 2017 https://twitter.com/MatureTrumpTwts/status/819166918238212096

Tai otetaan twiitti, jolla oikea Trump kommentoi hakkerien tietovuotoja

Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/817703208567078913

Ja tässä ”aikuisen” Trumpin twiittejä aiheesta:

Let me be clear: Russia hacking isn't about politics. It's a direct threat to our democracy's integrity. And we must defend it at all costs. https://t.co/FOctKsNCWfhttps://t.co/FOctKsNCWf — PresidentialTrump (@MatureTrumpTwts) January 8, 2017 https://twitter.com/MatureTrumpTwts/status/818137523763507200

Having been briefed, I support Pres Obama's punitive measures against Russia. I've asked for assessment & cyber security plan w/in 90 days! https://t.co/8RWza9Lklhhttps://t.co/8RWza9Lklh — PresidentialTrump (@MatureTrumpTwts) January 7, 2017 https://twitter.com/MatureTrumpTwts/status/817726106648346624

Selkeästi ”aikuisempi Trump” yrittää pysyä neutraalina siinä missä oikea Trump antaa tunteidensa näkyä.

Oikea Trump reagoi näin, haukkumalla Streepiä ja toimittajaa:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/818419002548568064

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/818421066859167746

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/818422930157830144

”Aikuinen” Trump taas reagoi sovinnollisesti, pyytämällä anteeksi toimittajalta ja ottamalla Streepin kommentit vastaan monien jakamana, asiallisena kritiikkinä:

Streep referenced Kovaleski, a Pulitzer-winning reporter. I apologize to Serge now. We will ardently support people w/disabilities & the ADA https://t.co/Mtlz6FTsGahttps://t.co/Mtlz6FTsGa — PresidentialTrump (@MatureTrumpTwts) January 9, 2017 https://twitter.com/MatureTrumpTwts/status/818430094641430528

Congrats to #MerylStreephttps://twitter.com/hashtag/MerylStreep?src=hash on her lifetime achievement award tonight. No one more deserving. You voice the concerns of many & you were heard. — PresidentialTrump (@MatureTrumpTwts) January 9, 2017 https://twitter.com/MatureTrumpTwts/status/818305257931468805

Kiitos, internet, tästäkin taas!