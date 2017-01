Se hetki, kun bestiksesi kehuu sinua yllättäen kaikkien edessä ja alkaa itkettää: tässä on Obaman ja Bidenin ihana bromance kuvina ja hetkinä

Nyt.fi

Se on Yhdysvaltain presidentin ja hänen varapresidenttinsä ystävyys.

Viime yönä

BREAKING: Obama awards Joe Biden with the Presidential Medal of Freedom https://t.co/mGxk27Mmq4https://t.co/mGxk27Mmq4 https://t.co/6UCH1WxmKxhttps://t.co/6UCH1WxmKx — CNN (@CNN) January 12, 2017 https://twitter.com/CNN/status/819652116159426564

Sitten Obama kiinnitti mitalin Bidenin kaulaan, eikä Biden olisi voinut näyttää ylpeämmältä:

Presidentin vapaudenmitali on Yhdysvaltain korkein siviilikunniamerkki, joka on erittäin arvostettu kunnianosoitus. Obama on kahdella kaudellaan myöntänyt niitä 123, mikä on ennätysmäärä.Edes korkea virka ei takaa vapaudenmitalia, vaan Biden on vasta kolmas varapresidentti, joka saa vapaudenmitalin. Kaiken lisäksi Bidenille Obama myönsi mitalin erityismaininnalla (with distinction). Näitä on vuodesta 1963 alkaen myönnetty muutamalle kymmenelle ihmiselle.

Niin kaunista!

Näiden kahden kunniaksi haluamme nyt muistella tätä erityislaatuista bromancea ja sen parhaita hetkiä.

Joe- "I made a fort for us stay in together on our last few movie nights, maybe we could finally snuggle."

Barack- "Joe you're being weird." pic.twitter.com/vYJad2r3ojhttps://t.co/vYJad2r3oj — Barack & Joe (@ObamaBidenMemes) November 26, 2016 https://twitter.com/ObamaBidenMemes/status/802554956150620160

[month into administration]



O: Joe I don't think a 25 day anniversary is a thing



B: AND IIIIII WILL ALWAYS LOVVVV--



O: pic.twitter.com/APADBeTSLdhttps://t.co/APADBeTSLd — Barack & Joe (@bidenandobama) November 22, 2016 https://twitter.com/bidenandobama/status/801080033095847937

Joe- "Here's the plan; have you seen Home Alone?"

Barack- "Joe, no."

Joe- "Just one booby trap."

Barack- "No." pic.twitter.com/0acAZEpDtnhttps://t.co/0acAZEpDtn — Barack & Joe (@ObamaBidenMemes) November 12, 2016 https://twitter.com/ObamaBidenMemes/status/797253832099196928

Jos katsotaan vain virallisia valokuvia, sama upeus toistuu.

Happy 55th, Barack! A brother to me, a best friend forever. pic.twitter.com/uNsxouTKOOhttps://t.co/uNsxouTKOO — Vice President Biden (@VP) 4. elokuuta 2016 https://twitter.com/VP/status/761253705341480962

Joe Biden ja Barack Obama, ystävät ja veljekset ikuisesti.