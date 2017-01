Elokuvat palaavat Helsingin Gloriaan – ensi viikolla La La Land sekä uusi Onneli ja Anneli -elokuva

Nyt.fi

Elokuvat

Katsojapaikkojen

Glorian

Elokuvia Gloriassa: La La Land, 16., 17. ja 19. tammikuuta klo 18 ja 20.45. Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen 22. tammikuuta klo 16. Liput 8–12 e. Pieni Roobertinkatu 12.