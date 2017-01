Donald Trump yritti mainita tyttärensä Twitterissä, tägäsi väärän naisen – joka oli jo syksyllä kertonut kannattavansa Hillary Clintonia

Nyt.fi

Yhdysvaltain presidentiksi valittu Donald Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=Donald%20Trump on niin aktiivinen Twitterissä, että vahinkoja välillä sattuu.tägätä tyttärensä Ivanka Trump http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ivanka%20Trump erääseen twiittiinsä, mutta erehdyksessä siihen lipsahti väärä henkilö.Trump siteerasi käyttäjä @drgoodspinen twiittiä, jossa tämä kehui Ivanka Trumpin olevan ”nainen jolla on todellista luonnetta ja tyyliä.”Harmi vain, että Goodstein oli tägännyt Ivanka Trumpin väärin nimellä @Ivanka, vaikka Trumpin tyttären tilin nimi on @IvankaTrump. Sama virhe toistui myös Donald Trumpin siteerauksessa.@Ivanka-tili kuuluu brittiläiselle Ivanka Majicille http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ivanka%20Majicille . Donald Trumpin twiittiä, jossa Majic mainittiin, on twiitattu eteenpäin jo tuhansia kertoja.Tyrmistyneenä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC http://www.bbc.com/news/world-38647934 . Majic kertoi BBC:lle heräneensä aamukuudelta toimittajien soittotulvaan.Majic kertoo BBC:lle joutuvansa usein erehdysten kohteeksi – vaalikampanjan aikana niin usein, että Majicilla oli käytössä Twitter-botti, joka vastasi ihmisille, jota twiittasivat kampanjaan liittyviä viestejä.Majic teki tuolloin Twitterissä poliittisen kantansa selväksi:Majic kertoo BBC:lle, että rekisteröi käyttäjänimensä jo vuonna 2007, koska haluaa kokeilla uusia nettipalveluja.isänsä presidentinvaalikampanjassa. Donald Trump nimitti äskettäin tämän aviomiehen Jared Kushnerin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jared%20Kushnerin neuvonantajakseen.Donald Trumpin virkaanastujaisia vietetään 20. tammikuuta. Silloin nähdään myös, vaihtaako Trump Twitter-tilikseen Yhdysvaltain presidentin virallisen @POTUS-tilin. Vaikka virallisella tilillä on valmiiksi reilut 13 miljoonaa seuraajaa, on Trumpin omalla tilillä seuraajia jo yli 20 miljoonaa.