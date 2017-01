Ruokatrendit, kuten sushi, veganismi ja pienoluet ovat esittämistä, joilla hyväosaiset tekevät eroa muihin, sanoo tutkija – Ja hänellä on lukuja todisteeksi

Nyt.fi

Sushilla on ruuaksi paljon painolastia.Karikatyyri sushia syövistä kaupunkilaisista oli 2000-luvulla eli nollarilla yleinen vitsi.Kun haluttiin sanoa, missä kulkee hienostelevan Suomen ja ”oikean” Suomen raja, puhuttiin sushirajasta.Mutta tämä kaikki taitaa nyt olla historiaa ja sushi suorastaan haukotuttavan arkista?Ei välttämättä. Toisin väittävät ainakin suomalaistutkijat, jotka vastikään julkistivat laajan tutkimuksen siitä,. Vastaus kuulostaa kovin paljon vuosien takaiselta stereotypialta.Sushiin kohdistuva maku, kulinaarinen pääoma ja hyvä kulttuuritahto ilmestyi loppuvuodesta Kulttuurintutkimus-lehdessä.Siitä selviää, miten sushia syödään.Eniten sushia Helsingissä syövät tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka kuuluvat mielestään ”luovaan luokkaan”, joilla on korkea akateeminen koulutus ja hyvät tulot.Mutta ei siinä kaikki. Tutkimuksen mukaan nämä ihmiset saattavat myös syödä sushia,Miksi?”Sushi näyttäisi olevan väline, jolla yritetään pönkittää omaa sosiaalista asemaa”, sanoo Turun yliopiston tutkijatohtori ja taloussosiologi Taru Lindblom http://www.hs.fi/haku/?search-term=Taru%20Lindblom Ja kyllä, Lindblomilla on väitteensä tueksi lukuja.kaupungin tietokeskuksen tutkija ja sosiologi Pekka Mustosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pekka%20Mustosen tutkimus perustuu Helsingin kaupungin tietokeskuksen vuonna 2013 keräämään ”Urbaani elämäntapa 2010-luvun Helsingissä” -aineistoon.Kysymyslomake lähetettiin 4 000 satunnaisesti poimitulle 25–44-vuotiaalle Helsingissä asuvalle henkilölle. Lomakkeessa kyseltiin muun ohessa myös sushin kulutuksesta.Vaikka aineisto on muutaman vuoden takaa, uskoo Lindblom sen olevan edelleen paikkaansapitävä. Sitä tukee sekin, että hän ja Mustonen ovat keränneet viime vuonna vastaavanlaisen aineiston, jonka tulokset ovat samankaltaiset.Siis että sushinsyöntiin liittyy, no, snobismia.”Ihailen japanilaista kulttuuria ja olen viettänyt paljon aikaa Tokiossa, Japanissa ja muuallakin päin Aasiaa”, Taru Lindblom aloittaa.Lindblom on luonnollisesti myös sushin ystävä – aidon ja laadukkaan sellaisen, jota ei hänen mielestään Helsingistä helposti saa. Yhtenä inspiraationa tutkimukseen toimikin Nytissä aikanaan julkaistu juttu, jossa listattiin kaikki Helsingin kantakaupungin sushipaikat.”Kun luin sen, olin että herranen aika, nämä kaikkiko kutsuvat itseään sushiravintoloiksi. Sitten aloin pohtia, mitä suomalaiset ylipäätään ajattelevat sushista: mitä se heille merkitsee”, Lindblom kertoo.Ruokamaun ja sosiaalisen aseman yhteyksiä ei myöskään ole Suomessa tutkittu kovin paljon, hän sanoo. Yleensä ruokaan liittyvät tutkimukset käsittelevät ekologisuutta, terveellisyyttä ja vastaavia asioita.Vuonna 2014 julkaistiin tutkija Semi Purhosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Semi%20Purhosen kirjoittama, arvostetun sosiologiryhmän tutkimuksiin perustuva Suomalainen maku -kirja. Siinä selvitettiin laajasti, millaisia eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien ihmisten maut Suomessa ovat.Käsittelyssä oli lukuisia kulttuurin osa-alueita, myös ruoka. Tämän tutkimuksen aineisto on kuitenkin jo paljon vanhempaa kuin Lindblomin ja Mustosen käyttämä.Lindblomilla ja Mustosella on parhaillaan käynnissä pitkä tutkimushanke, joka käsittelee muun muassa kaupunkikulttuuria, jakamistaloutta ja niihin liittyvää kuluttaja-ilmapiiriä. Nyt julkaistu sushitutkimus sujahti luontevaksi osaksi tätä kokonaisuutta.Lindblomin ja Mustosen sushi-tuloksiin.Kovimmat sushinsyöjät kuuluvat sosioekonomisesti ylempään luokkaan. He ovat useammin korkeammin koulutettuja.Esimerkiksi vain peruskoulun käyneistä sushista ilmoitti pitävänsä 51,1 prosenttia, keskiasteen koulutuksen suorittaneista 56,8 prosenttia, ammattikorkeakoulutetuista 68,8 prosenttia ja yliopiston käyneistä 77,6 prosenttia.Myös tulot liittyvät vahvasti siihen, pidetäänkö sushista tai syödäänkö sitä: mitä suuremmat tulot, sitä kovempi sushinystävä. Ammattiluokka korreloi myös: tutkimuksen käsitteillä suorittavan ja palvelevan työn tekijät pitivät harvemmin sushista (46,7 ja 55,8 prosenttia vastaajista) kuin luovan ja epäselvän luokan edustajat (65,7 ja 76,9 prosenttia).Mutta sitten tutkimuksen kiinnostavimpaan havaintoon. Osa ylemmästä statusyhmästä toimii sushin suhteen epäjohdonmukaisesti, vastauksista ilmeni.Taustatekijöistä riippuen 5–15 prosentilla vastaajista ilmeni tällaista epäjohdonmukaisuutta.Se kertoo Lindblomin ja Mustosen analyysin mukaan vastaajien statuskamppailusta.Etenkin ne, jotka eivät ole varmoja statuksestaan tai jotka kokevat asemansa edellyttävän tiettyä käyttäytymistä, käyttävät sushiravintolakäyntejä yhtenä välineenä statuskilpailussa, artikkelissa todetaan.He siis syövät sushia imagosyistä, eivät maun takia.”Imagosyöminen” ei ole uusi ilmiö, he huomauttavat. Perusteluja he hakevat sosiologian klassikosta, Pierre Bourdieun http://www.hs.fi/haku/?search-term=Pierre%20Bourdieun (1930–2002) teorioista. Ranskalainen Bourdieu esitti tunnetusti, että maku – samoin kuin kulutustottumukset, tavat ja taipumukset – vastaa ihmisen yhteiskuntaluokkaa.Myös aiemman Suomalainen maku -tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat näistä asioista hyvin tietoisia, ja suomalaiset voi maun perusteella jakaa selkeästi ryhmiin.Tässä tutkimuksessa esimerkiksi sushi, Image ja Warhol http://www.hs.fi/haku/?search-term=Warhol osuivat samaan ruutuun. Purhosen ja työryhmän tutkimuksen tuloksista voi lukea tarkemmin HS:n jutusta täältä http://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000002759113.html mukaan maussa on hierarkioita, ja arvostetuin maku on niillä, joilla on paras koulutus, asema ja parhaat tulot. Pykälää alempana oleva keskiluokka taas yrittää matkia eliitin makua. Sitä kutsutaan Bourdieun mukaan hyväksi kulttuuritahdoksi.Alemmilla luokilla ei ole edes tarvetta käydä tällaista kamppailua. Siellä makuasiat ovat vain makuasioita.Hifistelijöiden maailmassa kaikki on toisin. Ja tätä maailmaa Linblom katsoo kriittisesti.”Kaikki se kamppailu käydään hyvin pienellä tavalla toisistaan eroavien luokkien välillä. Tyypit, jotka tietävät vaikka pienpanimo-oluista, tappelevat keskenään asioista jotka eivät isolle kansanryhmälle merkitse yhtään mitään”, Lindblom sanoo.Lindblom sanoo. Tutkija kertoo seuraavansa ruokatrendejä ihmeissään.”Itse olen ajatellut, että tämä ruokatrendien maailma on ollut pitkään jo huijaus. Välillä vaan jokin ruoka saa tietyn leiman, että kaikki alkavat hehkuttaa sitä varauksetta.”, Lindblom toteaa.Hän ottaa yhdeksi esimerkiksi kalen eli lehtikaalin, josta ei itse pidä lainkaan.”Tein lehtikaalisipsejä joskus pari vuotta sitten kun kaikki hehkuttivat niitä. Ja kun maistoin, ajattelin että ei ole totta: mitä jengi oikein kelaa, tykkääkö näistä muka joku?””Tai brunssit. Saako niistä oikeasti joku iloa irti”, Lindblom ihmettelee.Samaan läjään menevät Lindblomin mielestä osittain myös kasvissyönti ja veganismi.”Eettinen puoli on vähenemässä niistä hyvin vahvasti. Ne ovat enemmän elämyksiä, elämäntyyliä ja shoppailua, halua luoda itselle ’trendikäs uusi minä.’”Toki eettisyys ja terveellisyys voivat edelleen olla syitä, miksi joku ryhtyy kasvissyöjäksi. Mutta eettisyys ei ole ainoa tai edes johtava syy siihen, että kasvissyönti ja veganismi ovat nousseet trendeiksi, Lindblom uskoo.Ja näissäkin ruokavalioissa on hänen mukaansa erottumassa oma eliittinsä.”Vegaanisessa syömisessäkin jotkut ’trendinenät’ yrittävät erottua muista. He hylkäävät nyhtökaurat ja härkäpavut, joita saa jo joka ruokakaupasta Hangosta Petsamoon”, hän sanoo.Mihin luokkaan Lindblom muuten itse sijoittaisi itsensä tutkimuksensa tulosten valossa? Käykö hänkin statuskamppailua – sanoohan hän arvostavansa nimenomaan laatusushia ja inhoavansa esimerkiksi sushibuffetteja.”En kyllä tiedä, mihin itseni sijoittaisin. En oikeastaan sanoisi itseäni edes hifistelijäksi. Ennemminkin minulla on paljon kokemusta sushista, ja sen puolesta uskoisin pystyväni arvioimaan onko sushi hyvää tai huonoa.”Hän tietää myös, että jotkut saattavat provosoitua tutkimuksessa esitetyistä väitteistä.”Varmasti joku ottaa nokkiinsa. Mutta meidän aineiston pohjalta löytyi nyt tällaista ja tutkimuksen voi aina toistaa, jos sen haluaa kyseenalaistaa. Empiirisillä kyselytutkimuksilla saa tietynlaisia tuloksia, ja niitä tutkija voi tulkita jollain tapaa.”että tulevissa ruokatrendeissä mentäisiin maku edellä.”Ja että jengi lopettaisi miettimisen siitä, mitä ’pitäisi’ syödä ja söisi mitä itse haluaa. Mutta voi olla että tässä ajassa se on mahdotonta.”