The Killers tulee Provinssin pääesiintyjäksi

Nyt.fi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ellie%20Goulding

Yhdysvaltainen rockyhtyeon ensi kesän Provinssi-festivaalin pääesiintyjä.bändi nousi huippusuosituksi heti vuonna 2004 julkaistun debyyttialbuminsa Hot Fuss myötä.The Killersin tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa Somebody Told Me, Mr. Brightside, All These Things That I've Done ja When You Were Young. Yhtye on myynyt uransa aikana yli 20 miljoonaa albumia. The Killersin viidennen studioalbumin on määrä ilmestyä kesän alussa.Seinäjoella 29.6–1.7. Festivaalin aiemmin julkistettuja esiintyjiä ovat muun muassaja