Pikatestissä Pakilan brasserie, josta saa loistavia lohisandwicheja – tällaisia paikkoja kaipaisi moni muu vanha omakotitaloalue

Pakilantie 56, hofs.fi, p. 010 346 7600Ma–pe klo 7–18, la 9–16.Sandwiches 5,30 e, bagel 5,80 e, patonki 8,50 e.Pakilaan avattiin House of Sandwiches, joka toimii päivisin kahvilana ja iltaisin brasserie-ravintolana. Perheyritys on aiemmin tullut tutuksi kokoustarjottavien toimittajana.Brasserien määritelmään kuuluvat rennot, mutta siistit puitteet ja mietityt vähän suppeammat annoslistat. Hofsin sisustus onkin selkeää mustavalkoista, ja tila on oikein kutsuva. Ruokalistakin vaikuttaa kiinnostavalta, esimerkiksi alkuruoaksi on pelmenejä ja pääruokana simpukkaliemessä haudutettua kuhaa.Tällaisia paikkoja syödä aamiaista, kahvitella ja nauttia illallista kaipaisi moni muukin vanha omakotitaloalue pääkaupunkiseudulla.pikatesti ajoittui marraskuulle, jolloin testailtiin paikan leipätarjontaa, antaahan paikan nimi odottaa jotakin erityistä tällä saralla. Pakilasta ei kuitenkaan löytynyt voileipätaivasta. Vitriinissä esillä oli pakettiin kääräistynä kahdenlaisia wrappeja ja yksi sandwichvaihtoehto. Lisäksi tarjolla oli täytettyjä kanapatonkeja, bageleita ja suolaista piirakkaa. Erittäin kelpo, mutta tavanomainen kahvilatarjonta siis.Kanapatonki chevrellä ja parmankinkkusuikaleella oli maukas.Lohisandwich oli puolestaan loistava. Se sisälsi graavia, pilkottua munaa ja kurkkua. Täytettä oli paljon ja reunat oli leikattu pois. Leipä onnistui viemään makumatkalle voileipien ja teehetkien kotimaahan Britanniaan.Vuodenvaihteen jälkeen Sandwicherian listalle olikin ilmestynyt Afternoon tea -vaihtoehto, joka on varmasti niin ikään kokeilemisen arvoinen.