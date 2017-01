Seuraavan Star Warsin nimi paljastettiin: Elokuva on The Last Jedi, mutta kuka tuo viimeinen jedi oikein on?

Nyt.fi

Star Wars -fanit ovat tuskin päässeet väittelemästä siitä, oliko Disney-yhtiöiden ensimmäinen spinoff-elokuva Rogue One hyvä vai ei, kun saagan markkinointikoneisto lyö lisää vettä myllyyn.Disney paljasti maanantaina seuraavan varsinaisen Star Wars -sarjaan kuuluvan elokuvan nimen. Star Wars -saagan kahdeksas episodi on viralliselta nimeltään The Last Jedi.Last Jedi saa ensi-iltansa joulukuussa, ja sen odotetaan jatkavan suoraan runsas vuosi sitten ilmestyneen sarjan paluuosan The Force Awakens -elokuvan tarinaa.Mutta kuka nimen ”viimeinen jedi” oikein on?Force Awakens esitteli Star Wars -maailman uudet päähenkilöt, salaperäisen lapsuuden varjostaman Reyn, tätä jahtaavan pahan Kylo Renin ja näiden apurit.Vastausta voi etsiä ainakin tästä taustatarinasta.Ensimmäinen elokuva vihjasi vahvasti Reyn olevan sukua alkuperäisten Star Wars -elokuvien päähenkilölle, Luke Skywalkerille – alkuperäisen trilogian pelastavalle jedille.Yhden faniteorian mukaan Rey saattaa olla Luken tytär – tosin tuottaja J.J. Abrams http://www.hs.fi/haku/?search-term=J.J.%20Abrams on torjunut tätä teoriaa. Toisen teorian mukaan Rey saattaisi olla Luken oppi-isän, Obi-Wan Kenobin jälkeläinen, jonkinlainen Luken isän eli Anakin ”Darth Vader” Skywalkerin reinkarnaatio tai esimerkiksi Kylo Renin sisko.Kylo Renin vanhemmiksi paljastuvat The Force Awakensissa Han Solo ja Leia Organa, alkuperäistrilogian päähenkilöitä molemmat.Jonkinlainen sukuyhteys luultavasti on, ja tästä vihjaa myös elokuvan julkistus: Disney kutsuu tiedotteessaan http://www.starwars.com/news/the-official-title-for-star-wars-episode-viii-revealed?cmp=smc%7C785924754 elokuvaa ”Skywalkerien saagan seuraavaksi osaksi”.Koko Star Wars -elokuvasarja onkin tähän mennessä ollut eräänlainen sukutarina siitä, kuinka Skywalkerien sukua riivaa kyky hallita Voimaa – kyky, joka ajaa suvun edustajia äärimmäiseen pahuuteen tai vastaavasti tekemään hyvää.Luke Skywalker on tähän mennessä tunnetun Star Wars -avaruuden ainoa elossa oleva jedi, siis varmasti tällä tietoa ”viimeinen jedi”. Elokuvan nimi voi olla viittaus tähän: ehkä The Last Jedi kertoo Luken tarinaa, siinä missä The Force Awakens vei loppuun Han Solon tarinan.Spekulaatioissa nimi olisi vahvistus teoriaan, jonka mukaan Luke Skywalker kuolee sarjan seuraavassa elokuvassa – ehkä tehdäkseen tilaa Reylle. Linja olisi myös suora alkuperäistrilogian Jedin paluusta, jossa Luke Skywalker palautti jediritarit galaktiseksi voimatekijäksi ainakin hetkeksi. Ehkä Luken tie on nyt lopussa.Näin elokuvan nimi voisi olla viittaus myös Rey’hyn. Viimeinen jedi olisi näin nuori nainen, jota voima puhuttelee jo seitsemännessä episodissa. Luke väistyy, Rey jää. Mutta mitä silloin jää tarjolle saagan yhdeksänteen osaan, jonka tiedetään varmasti ilmestyvän? Reyn tarinan täytyy jatkua, eikä häntä ehkä voida kruunata valmiiksi jediksi ainakaan vielä.Kolmas mahdollisuus on, että monimutkaisemman tien kautta nimi viittaisikin Kylo Reniin. Pahuuden puolelle sortunut Skywalkerien klaanin edustaja voisi kääntyä hyväksi, kuten isoisänsä alkuperäistrilogian lopussa. Voisko Rey’tä tässä linjassa kutsuakin Voiman pimeä puoli?On myös neljäs mahdollisuus, joka jättää oven auki kaikkien spekulaatioiden yhdistelmälle.Jedi-sanan monikkona näet käytetään Star Wars -universumin englanninkielessä myös taipumatonta monikkomuotoa jedi.Näin nimi voisikin olla Viimeisen jedin sijasta suomeksi Viimeiset jedit.