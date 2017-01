Tämän opin seksityöntekijöiden arjesta Suomessa kun katsoin uuden kotimaisen dokumentin

Nyt.fi

Se kertoo suomalaisista seksityöntekijöistä,

Dokumentissa esiintyvillä naisilla on tästä ajatuksia, mutta he eivät esitä niitä omalla äänellään:

Dokumentissa todetaan, että Suomessa prostituutio ja ihmiskauppa rinnastetaan usein toisiinsa.

Nämä asiat opin katsomalla elokuvan:

1. Seksityö on tavallaan helppo aloittaa

2. Seksityöntekijä ei ”myy itseään” vaan tarjoamaansa palvelua

3. Seksityö on suoritus, johon valmistaudutaan kuin urheilija tai esiintyvä taiteilija

4. Työssä harrastettu seksi ja muu seksi ovat kaksi täysin eri asiaa

5. Seksityöntekijät hyödyntävät erilaisia mielen tekniikoita, joilla työn hankalista kohdista tulee siedettävämpiä

6. Aina seksityöntekijä ei ”teeskentele” nautintoa

7. Seksityöhön kuuluu näyttelemistä, joka ei välttämättä ole aina niin kaukana tosielämästä

8. Seksityössä valta on vapaaehtoisesti seksiä myyvällä

”Miehet kohtelevat prostituoitua kuin seksuaalista rättiä. He tekevät mitä haluavat ja heittävät sitten pois. Prostituoidun palveluita ostava mies ei osta vain seksiä vaan myös valtaa."





”Jännä tää illuusio vallasta

9. Seksityöntekijöitä ahdistellaan juuri työhön liittyvän stigman vuoksi

10. Seksityö voi olla myös kutsumusammatti

Miten elokuva sitten tehtiin? Elina Talvensaari kertoo:

Stigmaan viittaa myös elokuvan nimi, joka tulee antropologian klassikkoteoksesta.

Mitkä ”väärät” asiat sitten sekoittuvat seksinmyymisessä ja -ostamisessa?

Vain elokuvan alussa ja lopussa kuultavat lyhyet haastattelupätkät kuullaan oikean henkilön suusta.

Kyllä he halusivatkin, aluksi.

Pelko hylätyksi tai parjatuksi tulemisesta oli niin suuri, että ihmiset eivät halunneet edes omaa ääntään kuuluville elokuvaan,

