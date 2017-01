”Vapauttakaa Melania” – Melania Trumpin lannistuva ilme Trumpin virkaanastujaisissa hämmentää somessa, tästä on kyse

Nyt.fi

Yhdysvaltain ensimmäisestä naisesta leviävä video on saanut netin ja amerikkalaismedian hämmennyksiin:

Molempien ilmeet muuttuivat välittömästi kun Trump kääntyi katsomaan jälleen eteenpäin, mutta radikaalein muutos tapahtui Melania Trumpin kasvoilla:

Hymy kääntyi lannistuneeksi ilmeeksi ja silmien loisto sammui.

Hetkestä irrotettu Twitter-video lähti viikonloppuna kiertämään netissä, sopivasti Trumpien 12- hääpäivän kunniaksi, ja se on nyt uudelleentwiitattu 42 000 kertaa. Myös mediat, kuten Independent https://www.indy100.com/article/melania-trump-donald-inauguration-45th-president-united-states-washington-7542816 , ovat kirjoittaneet siitä:

Twitterissä useat käyttäjät epäilivät, että suhmuinen video olisi käännetty tai sitä olisi muuten muuteltu

Tätä jatkui kunnes nettiin ladattiin laajempi otos samasta tilanteesta, joka todisti klipin aitouden:

Mitä videosta sitten pitäisi ajatella?

Apparently Melania slept through lesson two of Dating 101: Stay away from a guy who walks 15 steps ahead of you.#sadhttps://twitter.com/hashtag/sad?src=hash pic.twitter.com/15O21Q7J0Xhttps://t.co/15O21Q7J0X — Merrill Markoe (@Merrillmarkoe) January 23, 2017 https://twitter.com/Merrillmarkoe/status/823405829080526848

Trump treats Melania the way he treats all women and women's issues. Forgotten and left at the bottom of the stairs. pic.twitter.com/1YBgZfJkpqhttps://t.co/1YBgZfJkpq — andy lassner (@andylassner) January 24, 2017 https://twitter.com/andylassner/status/823751152252502016

Look who's actually being considerate of Melania. pic.twitter.com/wdhqUNB2Tvhttps://t.co/wdhqUNB2Tv — Samantha Smith (@SamSmithTweets) January 23, 2017 https://twitter.com/SamSmithTweets/status/823373068869324800

Everyone was wondering what was in the Tiffany box that Melania handed Michelle Obama... We were hoping it was this👇🏽👇🏽😂😂😂 pic.twitter.com/dcoG4Ub2UShttps://t.co/dcoG4Ub2US — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) January 22, 2017 https://twitter.com/LawyerRogelio/status/823310335574687744

Someone pay the goddam ransom fee for Melania. #FreeMelaniahttps://twitter.com/hashtag/FreeMelania?src=hash — Paul Mahoney (@paulmahoneygolf) January 19, 2017 https://twitter.com/paulmahoneygolf/status/822221570668199936

Jotkut ovat tulkinneet Melania Trumpin kylmäkiskoisuuden irtisanoutumiseksi miehensä politiikasta, ja riemuinneet siitä:

I'm already in love with Melania. She wants absolutely no parts of this and is handling it like a star!! #TrumpInaugurationhttps://twitter.com/hashtag/TrumpInauguration?src=hash #FreeMelaniahttps://twitter.com/hashtag/FreeMelania?src=hash — Leslie Ni'Cole (@TheRunawayRN) January 19, 2017 https://twitter.com/TheRunawayRN/status/822220504622919680

I think Melania was trolling Trump the whole election trying to get our attn. #FreeMelaniahttps://twitter.com/hashtag/FreeMelania?src=hash — WineOnWeeknights (@WineOnWeeknites) January 24, 2017 https://twitter.com/WineOnWeeknites/status/823870864978546689

Moni muistuttaa, että Melania Trump tiesi täsmälleen, mihin ryhtyi kun hän päätti tukea miehensä vaalikampanjaa:

lol @ ppl feeling bad for melania trump.

I didn't hear her denounce any of her husbands outlandish ideologies



she is equally culpable. — Nah. (@race_jones) January 24, 2017 https://twitter.com/race_jones/status/823747217769066496

The Obamas' kindness to Melania Trump is all the more extraordinary when you see this 2011 clip of her pushing birtherism. pic.twitter.com/9O6pBk4ZUghttps://t.co/9O6pBk4ZUg — shauna (@goldengateblond) January 24, 2017 https://twitter.com/goldengateblond/status/823766244708880384

Ja kuten aina internetissä, osalle #FreeMelania on vain hauska meemivillitys, joka on juuri nyt niin osuva:

When the divorced couple has to sit next to each other at their daughter's wedding reception. #freeMelaniahttps://twitter.com/hashtag/freeMelania?src=hash pic.twitter.com/Y92GSvWsnEhttps://t.co/Y92GSvWsnE — Sean Kent (@seankent) January 24, 2017 https://twitter.com/seankent/status/823713915066523648

