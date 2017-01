11-vuotiaana Pinja Sanaksenaho opetteli itse tekemään videoita ja latasi niitä nettiin Pinkku Pinsku -nimellä – nyt hänellä on 47 miljoonaa katselua ja hän on vasta 14

Nyt.fi

Neljän päivänä kuluttua Youtubeen ilmestyi video.

3,5 vuotta myöhemmin

14-vuotias Pinja Sanaksenaho syö juustosämpylää ja hörppii lattea Musiikkitalon kahvilassa.

Sanaksenaho on myös Suomen kuuluisimpia Youtube-kasvoja.

Alle vuoden kuluttua aloittamisesta Pinkku Pinsku -kanavalla oli jo 10 000 ja siitä vuoden kuluttua yli 100 000 tilaajaa.

Pinja Sanaksenaho on opetellut esimerkiksi:

Sanaksenaho on järjestelmällinen. Muuten asioista ei tulisikaan mitään, sillä some-julkkiksena olo on itse asiassa kovaa työtä.

Suosituimmat tubettajat siirtyvät lopulta tekemään töitä myös Tube-kanavansa ulkopuolella.

Toinen uusi aluevaltaus

Siksi hän innostui älyttömästi kun kaveri esitteli vuosi sitten sovelluksen nimeltä Musical.ly.

Vähän niin kuin siinä ensimmäisessä Pinkku Pinskun Youtube-videossa 3,5 vuotta sitten.