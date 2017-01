Helsinkiä pidettiin aikoinaan yhtenä Pohjoismaiden parhaista elokuvateatterikaupungeista, sitten kinot katosivat – Nyt uusia paikkoja on taas avattu

Nyt.fi

Yleisön

Hän

Parhaimmillaan

Docpoint-festivaali jatkuu 29.1. asti. Näytöksiä Andorrassa ja Dubrovnikissa (Eerikinkatu 11), Kiasma-teatterissa (Mannerheiminaukio 2), Kinopalatsissa (Kaisaniemenkatu 2), Korjaamolla (Töölönkatu 51), Orionissa (Eerikinkatu 15) ja Savoyssa (Kasarmikatu 46–48). Lisätietoa: docpoint.info