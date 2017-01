Pikatestasimme rantakahvila Nokkalan Majakan, josta merimaisemat ja New England -sisustus ihastuttavat

Nyt.fi

Nokkalanniemi 2, Espoo, p. 044 755 5932, nokkalanmajakka.fiMa–to 11–19, pe–la 11–22, su 10–17Arkilounas alkaen 10,50 e, viikonloppuisin keittolounas 10,50 e (lapsille 5,25 e). Listalta: Talon salaatti lohella 14,50 e, täytetyt leivät 12 e (ranskalaisilla + 2,50 e). Perjantai- ja lauantai-iltaisin myös sinisimpukoita 22,50 e ja fondue alkaen 34 e.terassilla istuu useampia koiria emäntineen ja isäntineen. Ihmiset lämmittelevät käsiään mukiensa ympärillä. Lemmikkien huomioiminen houkuttelee koiranomistajia leivonnaislautasen äärelle, mikä varmasti on hyväksi bisnekselle.Vauvatkin nukkuvat tyytyväisinä vaunuissaan, kun heitä ei tarvitse riisua lämpöhalvauksen pelossa.Sisällä kahvilassa miljöö muistuttaa modernia kesämökkiä, ja siinä on ripaus sisustuslehdistä tuttua New England -tunnelmaa. On vaaleaa puuta, valkoisia puupenkkejä, metallivalaisimia sekä lyhtyjä. Ainoa särö sisustuksessa on eripariset sivupöydät, joille keittolounas on katettu. Sen saisi nopeasti paikattua käyttämällä pöytäliinaa.höyryää lohikeitto, jonka kaveriksi on tarjolla paikan päällä leivottua focacciaa. Suodatinkahvi tai tee kuuluu keitto­aterian hintaan. Suunnitelmissa on tarjota jatkossakin nimenomaan kalasoppaa kalalajeja ja keittopohjia vaihdellen, muun muassa bouillabassea ja haukikeittoa.Listalla on lämpimiä leipiä ­(alkaen 12 e) ja salaatteja (alkaen 13 e). Perjantai- ja lauantai-iltaisin pääsee nauttimaan myös sinisimpukoita (22,50 e) sekä fon­dueta (alkaen 34 e).Kasvistäytteinen leipä (14,50 e ranskalaisilla) tuodaan pöytään vartin odottelun jälkeen. Se on käytetty pannulla, eikä öljyssä ole säästelty. Täytteenä on paahdettua kurpitsaa, fetajuustoa, ra­peaa kukkakaalia ja rucolaa.Lisukeranskalaisten kaveriksi kipoissa on ketsuppia ja remouladea. Leipä on tuhti, mutta raikas. Ranskalaisten jälkeen iskee ähky, ehkäpä lisukkeena voisi vaihtoehtoisesti tarjota myös simppelin vihersalaatin.on ystävällistä, mutta hieman hapuilevaa: tuotteiden alkuperää kipaistaan tarkastamaan useampaan kertaan. Olisi luontevaa, että henkilökunta osaisi kertoa, mistä tuotteet tulevat. Täällä lähileipomotuotteet ovat myyntivaltti, jota kannattaisi korostaa. Suurin osa sekä makeista että suolaista leivonnaisista on Kanniston leipomosta, ei sulatettuna pakastealtaasta, kuten nykyisin turhan monessa kahvilassa.Nokkalan Majakassa leivotaan myös itse, ja testipäivän punajuuri-suklaa-brownie (4,20 e) sulattaa muutoin punajuurta karsastavan sydämen. Kahvi on paahdettu Kaffa Roasteryssa, ja cappucino (4 e) on mainio.lauantai-iltapäivänä kahvila on lähes täynnä. Pukeutumisesta ja punaisista poskista voi päätellä, että ihmiset ovat poikenneet kesken tai jälkeen ulkoilun myöhäiselle lounaalle tai päiväkahveille.Tila tuntuu jopa hieman ahtaalta, kun pöydät on sijoitettu niin lähelle toisiaan.Kesällä upouudesta paikasta todennäköisesti tulee hitti, kun kattoterassi avataan. Nokkalan Majakalla on A-oikeudet, ja listalla on viinien lisäksi muun muassa pienpanimoiden oluita.Maisemat ovat upeat, ja sijainti otollinen Nokkalan venesatamassa.