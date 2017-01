Nyt puhuu Selänne-imitaattori, jonka videota lätkätähden lakimies vaatii pois verkosta: ”Jos tässä suojellaan vain brändiä, kyse on sensuurista”

Nyt.fi

http://www.iltalehti.fi/uutiset/201701262200060571_uu.shtml

http://www.hs.fi/urheilu/art-2000005062390.html

Perjantaiaamuna Broljesten Miro Laiholla ei ollut asian suhteen uutta kerrottavaa.

Laiho haluaisi tässä vaiheessa lähinnä tietää, vaatiiko videon poistamista itse Selänne vai joku hänen taustajoukoistaan.

Harmittavatko sensuurivaatimukset, vaikka videon poistamista vaatisi Selänne itse?