Suomalaistaiteilija kertoo New Yorkissa alkaneesta, Trumpin vastaisesta nelivuotisesta videoprotestista: ”Hän on jo saanut paljon tuhoa aikaan vajaan viikon sisällä” Amerikkalaisnäyttelijä Shia LaBeoufin, suomalaisen kuvataiteilijan Nastja Säde Rönkön ja brittitaiteilija Luke Turnerin teos He Will Not Divide Us on livelähetys, jonka on määrä kestää neljä vuotta.