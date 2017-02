Pikatestissä Merihaan trendikäs indonesialainen ravintola Bali Brunch, joka ei ratsasta eksotiikalla

Nyt.fi

Bali Brunch

Haapaniemenkatu 14 AAvoinna ma–pe 11.30–22, la 12–22 ja su 12–17Pääruoat 14 e, muut annokset 5–12 e,oluet 4,20–6,50 e, siideri ja lonkero 5 e, Viinit 12 cl 5 eon hiljaista, lukuun ottamatta kahta Bali Brunchia etsivää seuruetta. Pikkuruinen indonesialainen ravintola löytyy lopulta apteekin kulman takaa, paikasta jossa oli aikaisemmin intialainen ravintola Pub Merirosvo.Harhaan johtavien nimien traditio säilyy, sillä Bali Brunchkaan ei varsinaisesti ole brunssipaikka, vaikka toki sen ruokia voi mainiosti syödä myös brunssilla, erityisesti, jos seurue jakaa useamman annoksen keskenään.Syy Bali Brunchin nimeen löytyy sen historiasta. Eerikinkadun meksikolaisessa Pueblossa sunnuntaisin aloittanut balilainen brunssi sai niin suuren suosion, että sen pyörittäjät päättivät perustaa samalla nimellä ravintolan.Pueblon balilaisen brunssin trendikäs tunnelma on säilynyt myös Merihaassa.vaatimaton, alle 20 asiakaspaikkaa, mutta se on valoisa ja Merihaan hyvinvointivaltioarkkitehtuuri antaa sille oman sympaattisen leimansa.Se voisi olla osa päiväkotia, tai taloyhtiön kerhohuonetta. Seiniä koristavat asiakkaiden piirrokset ja muut terveiset vain korostavat tätä vaikutelmaa.Bali Brunchin maine on kiirinyt, koska pöydissä on hyvin väkeä. Meidän vieressämme istuu tanskalainen pariskunta, joka kirjoittaa ruokailun päätteeksi oman terveisensä seinälle laitettavaksi.Viesteistä päätellen asiakaskunta on muutenkin kansainvälistä ja indonesialaisesta kulttuurista kiinnostunutta.Pisteet Bali Brunchille kuitenkin siitä, ettei se ole lähtenyt ratsastamaan eksotiikalla ruokalistaansa pidemmälle. Ravintolan musiikki on rentoa R&B:ta ja sen sisustus yhdistelmä pelkistettyä ja kirpputorilta pelastettua.Television ruudulla pyörivää Indonesian matkailunedistämisdokumenttia lukuun ottamatta mikään ravintolan interiöörissä ei viittaa siihen, että kyseessä olisi aasialainen ravintola.mausteisen naudanliha-annoksen, ja Vege platen, raikkaan tofusalaattiannoksen. Ne tarjoillaan riisin kanssa ja vaikka ne eivät edusta mitään yleisesti tunnustettua brunssiruokaa, ovat ne oivallista lounasruokaa viikonloppuun.Rendang on alkujaan Indonesiassa ja Länsi-Sumatralla elävän Minangkabau-kansan liharuoka, jota syödään muuallakin Kaakkois-Aasiassa. Sitä voisi kuvailla pitkään kypsytetyksi curryksi – sen vahva maustekastike auttaa säilyttämään lihaa pidempiäkin aikoja. Annos on sekä raikas että mausteinen, samoin kuten seuralaisen rapea tofu-salaattiannos tuhdilla maapähkinäkastikkeella. Molemmissa on mukavasti suussa rouskuva koostumus, sopivasti chiliä ja sitrusta.mutta omistajat lupaavat, että kunhan he saavat luvan asentaa tilaan jääpalakoneen, tulee makeitakin annoksia.Bali Brunchin ruokia voi tilata myös Foodoran kuljettamana kotiin.