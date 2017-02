Luimme Donald Trumpin twiitit ja tämän ne hänestä kertovat: Opas presidentin viesteihin, siihen miten hän ne laatii ja mistä ideat tulevat

Nyt.fi

http://www.slate.com/articles/podcasts/trumpcast/2016/08/meet_the_man_who_got_donald_trump_started_on_twitter.html

Donald Trump reads Top Ten Financial Tips on Late Show with David Letterman: http://tinyurl.com/ooafwn - Very funny! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2009 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1737479987

"My persona will never be that of a wallflower - I’d rather build walls than cling to them" --Donald J. Trump — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2009 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1773561338

Republicans should not negotiate against themselves again with @BarackObamahttps://twitter.com/BarackObama in today's debt talks--First and foremost CUT,CAP and BALANCE. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2011 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/89005019432620032

If only @Obamahttps://twitter.com/obama was as focused on balancing the budget as he is on weakening Israel's borders then America would be on the path to solvency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2011 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/89005918376833025

Republicans should not negotiate against themselves again with @BarackObamahttps://twitter.com/BarackObama in today's debt talks--First and foremost CUT,CAP and BALANCE. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2011 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/89005019432620032

Let's take a closer look at that birth certificate. @BarackObamahttps://twitter.com/BarackObama was described in 2003 as being "born in Kenya." http://t.co/vfqJesJLhttp://t.co/vfqJesJL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2012 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/203568571148800001

Procter and Gamble is relocating its beauty headquarters from Cincinnati to Asia--what are we doing?! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. toukokuuta 2012 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/201016535727341568

Orders for U.S. factory goods in March record biggest decline in 3 years http://t.co/YtC2mTREhttp://t.co/YtC2mTRE China is eroding the US manufacturing sector. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. toukokuuta 2012 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/197754030318034944

Mr. Khan, who does not know me, viciously attacked me from the stage of the DNC and is now all over T.V. doing the same - Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. elokuuta 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/760070280932982784

The arrogant young woman who questioned me in such a nasty fashion at No Labels yesterday was a Jeb staffer! HOW CAN HE BEAT RUSSIA & CHINA? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. lokakuuta 2015 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/653897939933364224

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/824080766288228352

At 9:00 P.M. @CNNhttps://twitter.com/CNN, of all places, is doing a Special Report on my daughter, Ivanka. Considering it is CNN, can't imagine it will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/821172595869577220

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/816260343391514624

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/824616644370714627

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUShttps://twitter.com/POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26. tammikuuta 2017 https://twitter.com/EPN/status/824660333964824576

Nancy Pelosi and Fake Tears Chuck Schumer held a rally at the steps of The Supreme Court and mic did not work (a mess)-just like Dem party! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/826390034693623809

The failing @nytimeshttps://twitter.com/nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/825328817833123840

Interview with David Muir of @ABChttps://twitter.com/ABC News in 10 minutes. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26. tammikuuta 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/824448880993509376

Siis mikä mies on Twitterissä Donald Trump?

https://twitter.com/realDonaldTrump