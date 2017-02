Treffitapahtuman ja murhamysteerin yhdistelmä tulee taas Helsinkiin, nyt ystävänpäivänä – ”Tinder-puolikin mukana”

Nyt.fi

Nyt deittimurhamysteeri tulee taas Helsinkiin.

Kuvauksessa lukee myös:

Deittimurhamysteeri 14. helmikuuta klo 18.30–21.30 Bar Rustyssa (Kanavaranta 7). Hinta 65 euroa. Ilmoittautumiset sähköpostitse, ohjeet tapahtuman nettisivuilla. http://elinasaarenmaa.com/tapahtumat/deittimurhamysteeri/