Maailman tunnetuin pornosivusto avasi oman ”Dear Eki” -neuvontapalvelun, suomalaisasiantuntija: ”Valtavan tärkeä nuorille”

Nyt.fi

Maailman tunnetuin pornosivusto Pornhub on avannut seksissä ja seksuaaliterveydessä neuvovan sivuston:

http://mashable.com/2017/02/01/porn-hub-sex-ed/?utm_cid=mash-com-fb-main-link#ZI.FrQGW8aqg

Väestöliiton Poikien puhelimeen vastaava Joonas Kekkonen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Joonas%20Kekkonen iloitsee sivustosta:

Joonas Kekkonen epäilee

Joonas Kekkosen