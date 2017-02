Eero Vainio nousi Facebookista poliitiikan huipulle 25-vuotiaana, mutta sitten kaikki tyssäsi – Nyt hän johtaa 4 000 asukkaan kuntaa ja elää kuten opettaa

Nyt.fi

http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002532822.html

Marihuana (ja nuuska) Alkoon (K-20), verot valtiolle, poliisi tutkimaan isompia ongelmia ja valistukseen voimaa. #docventureshttps://twitter.com/hashtag/docventures?src=hash — Eero Vainio (@EeroVainio) September 21, 2016 https://twitter.com/EeroVainio/status/778694351903858689

Jos hieman tulevaisuutta ajatellaan, niin Putin on Trumppiin verrattuna jopa oikeinkin asiallinen suurvallan johtaja. #docventureshttps://twitter.com/hashtag/docventures?src=hash — Eero Vainio (@EeroVainio) September 7, 2016 https://twitter.com/EeroVainio/status/773615767426334731

Natsismi ei ole kansallismielisyyttä vaan rajat ylittävä väkivalta-aate joka perustuu vihaksi verhottuun erilaisuuden pelkoon.#yleastudiohttps://twitter.com/hashtag/yleastudio?src=hash — Eero Vainio (@EeroVainio) December 8, 2016 https://twitter.com/EeroVainio/status/806947351386615808