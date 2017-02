Tämän opin autismista ja itsestäni kun katsoin tämän Disney-fanista kertovan ensi-iltaelokuvan

Nyt.fi

Elokuvan tarina on uskomaton. Parhaiten siitä kertoo kohtaus heti elokuvan alkupuolelta:

Pian tämän videon kuvaamisen jälkeen Owenilla diagnosoitiin autismi. Vilkas poika menetti puhekykynsä ja motoriset taitonsa.

Hän oli 3.

Miten se on mahdollista?

Soitan henkilölle, joka tietää asiasta Suomessa:

Yksi olennainen piirre autismin kirjon tiloissa on kaavamainen, toistava fraasipuhe.

Joillakin lapsilla viestiminen jää siihen, mutta näin ei käynyt Owenilla.

Owenin vanhemmille ja isoveljelle kuuluu tästä kehityksestä kunnia:

Tämä liittyy toiseen autismikirjon piirteeseen eli sosiaalisen motivaation puutteeseen.

Life, Animated ja Owenin tarina koskettaa minua syvästi. Ja herättää kysymyksiä.

Samastuin elokuvien sankareihin ja pienempänä leikin usein olevani Ariel. Life, Animatedia katsoessa mietin, mikä lopulta erottaa elokuvankatseluni Owenin katselusta.

Päästään elokuvan jännimpään juttuun:

Elokuvateatterissa istuessani luulin ymmärtäneeni, mistä on kyse:

Tästä ei ole kyse, sanoo Anneli Kylliäinen.

Silmänliiketutkimuksissa autismikirjon henkilöt katsoivat usein ohi siitä, missä keskustelua käydään.

Palataan vielä hetkeksi elokuvateatteriin.

Life, Animatedin aikana