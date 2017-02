Tämä tapahtui Ylen A-illassa: Antti, 19, hylkäsi vihan, koska asiat ovatkin "oma syy", soitimme

Nyt.fi

Illan kohokohta nähtiin noin tunnin kohdalla. Pyhäntäläinen tuleva metsäkoneen kuljettaja Antti Palola http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Palola , 19, kertoi, miten hän hylkäsi vihan:

Ohjelmassa Antti Palola kertoi, miten hänen mielensä muuttui:

Soitimme Antti Palolalle, joka vastaa puhelimeen Tampereelta, jossa hän on yöpynyt lähetyksen jälkeen.

Antti Palola kertoo ajautuneensa vihan valtaan pikkuhiljaa yläkoulussa.

Mistä viha tuli? Eriarvoisuudesta, vastaa Antti Palola epäröimättä.

Sitten tapahtui muutos.

Palola kuunteli.

Seuraavaksi hän kyseenalaisti vihansa.

Torstaisessa A-teeman vihapuheillassa paljastettiin, että Palola otti Husuun yhteyttä: hän laittoi viestin Husulle kolmen aikaan aamuyöllä.

Seuraavana iltana

Torstaisessa suorassa vihapuhelähetyksessä Husu ja Palola tapasivat ensi kertaa kasvokkain ja kiittivät toisiaan.

Puhelinhaastattelun aikana Palolan puhelin koputtaa: Husu soittaa.

Parin minuutin kuluttua jatkamme juttelua ja kysyn, mitä asiaa Husulla oli.

Pelottaako 1 571 asukkaan Pyhäntään paluu näiden tv-puheiden jälkeen?