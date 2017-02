Trumpin neuvonantaja tuomitsi ”verilöylyn”, jota ei koskaan tapahtunut – internet tietysti riemastui

Nyt.fi

Ongelma: ei ole mitään Bowling Greenin verilöylyä. Sellaista ei ole tapahtunut.

Sosiaalisessa mediassa tämä Conwayn ”tieto” otettiin vastaan, kuten olettaa saattoi.

im still dying at "the bowling green massacre" lmao wtf — Ricky (@2dAmMuslim) February 3, 2017 https://twitter.com/2dAmMuslim/status/827348537629368321

Please RT this photo as a reminder of those we lost in the Bowling Green Massacre. #NeverForgethttps://twitter.com/hashtag/NeverForget?src=hash pic.twitter.com/iF4XGpPALfhttps://t.co/iF4XGpPALf — Fox Base Alpha (@jeffthelad) February 3, 2017 https://twitter.com/jeffthelad/status/827371789357633546

The Bowling Green Massacre was a very serious massacre that did an amazing job of massacring and is getting recognized more and more — ☕netw3rk (@netw3rk) February 3, 2017 https://twitter.com/netw3rk/status/827370485486727168

I'm boycotting the Super Bowl. They aren't having a moment of silence for the Bowling Green Massacre. Never forget!!! #BowlingGreenhttps://twitter.com/hashtag/BowlingGreen?src=hash — Subman ❄ (@subman697) February 3, 2017 https://twitter.com/subman697/status/827406245933899776

I could have been an adventurer like you, if I hadn't taken an arrow to the knee at the #BowlingGreenhttps://twitter.com/hashtag/BowlingGreen?src=hash Massacre! pic.twitter.com/NLnmutdpIbhttps://t.co/NLnmutdpIb — Malleus Maleficarum (@evilklown17) February 3, 2017 https://twitter.com/evilklown17/status/827371030545104896

Washington Post -lehden mukaan https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/03/kellyanne-conway-cites-bowling-green-massacre-that-never-happened-to-defend-travel-ban/?utm_term=.30370e667829 Conway saattoi tosin vain sekoittaa asioita Bowling Greenin verilöyly -jutussa:

Saman MSNBC-haastattelun aikana

Twitterissä jaetaan edelleen twiittejä Bowling Greenin muistoksi:

Here are all the names of the people that perished in the Bowling Green Massacre. May they Rest In Peace pic.twitter.com/vB3k6vNz2yhttps://t.co/vB3k6vNz2y — Sam Z Comedy (@SamZComedy) February 3, 2017 https://twitter.com/SamZComedy/status/827388932622913536

Voit katsoa haastattelun alta (Bowling Greenin verilöyly mainitaan kohdassa 2.58):