Trumpin kohuttu rukousaamiainen: Pyysi rukoilemaan Arnoldin kehnon Diili-menestyksen puolesta, suomalaiskansanedustaja ei rukoillut

Soitimme Trumpin rukoushetkeen osaaottaneelle Antero Laukkaselle:

Nyt.fi täällä hei! Paljonko kello on siellä?

Voi ei, toivottavasti emme herättäneet!

Mitä ajattelit eilisellä rukousaamiaisella kun Donald Trump pyysi teitä rukoilemaan Arnold Schwarzeneggerin katsojalukujen puolesta?

Rukoilitko Arnold Schwarzeneggerin katsojalukujen puolesta?

Miten rukousaamiainen muuten eteni?

Tapahtuiko mitään muuta erikoista?

Tapasitko Trumpin henkilökohtaisesti?

Ei muuta kuin hyvää aamiaista!

Tietysti Arnold Schwarzenegger vastasi heti Trumpille tällä Twitter-videolla https://twitter.com/Schwarzenegger/status/827169996866347008

Trump ei tapansa mukaan jättänyt asiaa siihen, vaan twiittasi vielä aiheesta perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa:

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827477947154063361