”Se oli kaaos” – Näin silminnäkijä kuvaa UMO:n ja Moog-syntetisaattorin yllätyskonserttia Kampin ostoskeskuksessa

Nyt.fi

Buuauksia

Tämä täytyy nähdä.

UMO täräytti pop-up-konsertin Kampissa 81

UMO:n

Ei, tämä ei

Mutta niin vain käy, että jo ennen konsertin alkua orkesterin ympärillä on tiivis rinki yleisöä.

Musiikki on, hmm, erikoista.

Vastoin

”Ai oliko