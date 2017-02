Tällainen oli Lady Gagan ylistetty Super Bowl -show – se sisälsi myös poliittisen kommentin, joka saattoi mennä monilta ohi

Nyt.fi

Kyllä, kritiikkiä oli – mutta tyylikkäästi verhottuna.

Sosiaalisissa medioissa, kuten Twitterissä, Gagan esitystä ylistettiin.

I'm one of 100 million #SuperBowlhttps://twitter.com/hashtag/SuperBowl?src=hash fans that just went #Gagahttps://twitter.com/hashtag/Gaga?src=hash for the Lady, & her message to all of us. https://t.co/8AoNqjwr1bhttps://t.co/8AoNqjwr1b — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 6, 2017 https://twitter.com/HillaryClinton/status/828427378586157057

Incredible performance from my friend @LadyGagahttps://twitter.com/ladygaga. You amaze me — and not just onstage. Proud to work with you to end sexual assault. #ItsOnUshttps://twitter.com/hashtag/ItsOnUs?src=hash pic.twitter.com/ZOva2lpAOZhttps://t.co/ZOva2lpAOZ — Joe Biden (@JoeBiden) February 6, 2017 https://twitter.com/JoeBiden/status/828415338886942721

She killed it with #BadRomancehttps://twitter.com/hashtag/BadRomance?src=hash. But the entire #ladygagahttps://twitter.com/hashtag/ladygaga?src=hash performance -- from beginning to end -- was perfect. Now back to the game. — Wolf Blitzer (@wolfblitzer) February 6, 2017 https://twitter.com/wolfblitzer/status/828419226784366592

CONGRATULATIONS #ladygagahttps://twitter.com/hashtag/ladygaga?src=hash 4 the Best Classiest Halftime show I've ever seen! Patriotic & clean... Nothing but your extraordinary talent! TU — Arvey (@bizwomen4TRUMP) February 6, 2017 https://twitter.com/bizwomen4TRUMP/status/828417405433020417

Thank you, Lady Gaga, for not getting political during #SuperBowlhttps://twitter.com/hashtag/SuperBowl?src=hash Halftime. And I'll give 2 Thumbs Up for God Bless America. #ladygagahttps://twitter.com/hashtag/ladygaga?src=hash — David Wordsmith (@WordSmithGuy) February 6, 2017 https://twitter.com/WordSmithGuy/status/828416801780461568