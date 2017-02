Saturday Night Live: Näin tv-sarjasta tuli Trumpin raivon kohde – uusin kohu avustajan drag-imitaatiosta

Nyt.fi

I watched parts of @nbcsnlhttps://twitter.com/nbcsnl Saturday Night Live last night. It is a totally one-sided, biased show - nothing funny at all. Equal time for us? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/800329364986626048

Just tried watching Saturday Night Live - unwatchable! Totally biased, not funny and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/805278955150471168

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2016 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/787612552654155776

Release your tax returns and I'll stop.

Ha — ABFoundation (@ABFalecbaldwin) December 4, 2016 https://twitter.com/ABFalecbaldwin/status/805284113741729792