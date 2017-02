Helsingissä alkanut poliittisen valokuvan festivaali näyttää, miten ruoka vaikuttaa lukuisiin ihmisiin, eläimiin ja paikkoihin

Nyt.fi

, koska olen huolissani eläinten oikeuksista. Samaan aikaan Argentiinassa 70-vuotias Marta Elsa Cian http://www.hs.fi/haku/?search-term=Marta%20Elsa%20Cian laittaa ulos mennessään kasvoilleen naamarin välttyäkseen talonsa ympärille ruiskutetuilta myrkyiltä. Myrkky on glyfosaattia, ja sitä on ruiskutettu geenimuunnellun soijan rikkakasvien torjumiseksi.Poliittisen valokuvan festivaalin Ruoka-näyttelyssä pääsee tutustumaan Marta Elsan tarinan lisäksi lukuisiin muihin ihmisiin, eläimiin ja paikkoihin, joihin ruoan elinkaari raaka-aineesta jätteeksi on vaikuttanut.Minun jugurttipurkkini ei ole suoraan syyllinen Marta Elsan kärsimyksiin, koska Suomessa myytävien Alpro-soijatuotteiden pavut tulevat enimmäkseen Euroopasta.Argentiinan hallitus olisi kuitenkin tuskin ollut niin hanakka antamaan soijapapujätti Monsantolle lupaa myrkkyjen käytölle, jos soijatuotteet eivät olisi niin iso bisnes – ja siinä bisneksessä minäkin jugurtteineni olen osallisena.”Halusimme käsitellä sitä, miten valtavia ruoan tuotantoon liittyviä asioita tapahtuu sosiaalisen median ruokakuvaston takana”, sanoo Anna-Kaisa Rastenberger http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anna-Kaisa%20Rastenberger , joka toimii Poliittisen valokuvan festivaalin taiteellisena johtajana yhdessä Sanni Sepon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sanni%20Sepon kanssa.”Yksilön on miltei mahdotonta tietää kaikkia niitä päätöksiä ja rakenteita, joita ruokaan liittyy, kun hän valitsee oman tapansa syödä ja kun hän kaupassa tekee valintoja.”eläinten oikeudet, maisema… Hirveän monesta asiasta pitäisi olla perillä, jotta voisi syödä oikein. Vähemmästäkin ahdistuu.Rastenberger haluaa, että ihmiset ajattelisivat mitä syövät.”Pakkohan meidän kaikkien on syödä. Kannattaa valita se asia, josta ensisijaisesti haluaa hankkia tietoa, olipa se sitten ympäristö tai eläinten oikeudet tai jonkin pienen kulttuurin oman alkuperäiselinkeinon säilyttäminen”, hän sanoo.”Omat valintansa voi sitten yrittää tehdä sen näkökulman kautta.”ja maailmanpolitiikka kytkeytyvät ruoantuotannossa yksilöön, tulee monelle voimaton olo. Onko minun valinnoillani mitään vaikutusta mihinkään? Tähän huoleen ei Rastenbergerin mielestä ole syytä.”Nykyään on entistä enemmän kansalaistason vaikuttamista, jossa tehdään asioita virallisten rakenteiden, esimerkiksi virallisen maatalouspolitiikan ohi.”Juttu jatkuu kuvan jälkeen.sen kautta, miten sen avulla rakennettiin identiteettiä: omaa kehonkuvaa tai kuulumista johonkin ihmisryhmään.Nyt ruoan yhteydet maailmanpolitiikkaan ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi monenlaisissa ihmisissä, eivätkä ruokaan liittyvät eettiset ja ekologiset kysymykset ole enää yhteydessä siihen, mitä puoluetta äänesti viime vaaleissa.”En pidä stereotyyppisestä ajatuksesta, että jostain punaviherveganismi-kuplasta käsin arvostellaan muita ihmisiä”, Rastenberger sanoo.”Monenlaiset ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miten omat syömiset tähän maailmaan vaikuttavat.”Ja mitä useampi on kiinnostunut, sitä enemmän meidän aamiaisillamme, lounaillamme, päivällisillämme ja illallisillamme on valtaa.