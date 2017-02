10 hyvää paikkaa, joissa Helsingissä pääsee luistelemaan nyt joka päivä

Nyt.fi

Kaikki kaupungin luistinkentät löytyvät täältä http://www.hel.fi.

1 Brahenkentän tekojääkenttä

2 Kontulan liikuntapuiston tekojääkenttä

3 Käpylän liikuntapuiston tekojääkenttä

4 Lassilan liikuntapuiston tekojääkaukalo

5 Oulunkylän liikuntapuiston tekojääkenttä

6 Pukinmäen liikuntapuiston tekojääkaukalo

7 Rautatientorin tekojääkenttä Jääpuisto

8 Laajasalon liikuntapuiston luistelukenttä

9 Lauttasaaren liikuntapuiston luistelukenttä

10 Herttoniemen liikuntapuiston luistelukenttä