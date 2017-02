Pikatestissä On the Rocks Kallio, joka tarjoaa erinomaista lounasta rockmiljöössä

Nyt.fi

Porvoonkatu 1, www.facebook.com/ontherockskallio, p. 050 3312138Ma–pe 10.30–02.00, la–su 12.00–02.00, lounas arkisin 10.30–14.30Lounasbuffet ja salaattipöytä 10,90 €, jota yhdistäisi ruokaan, mutta ehkä kannattaisi: Kallioon laajentunut rockbaari loistaa nimenomaan hyvälaatuisella peruslounasruoalla.On the Rocks Kallio on ottanut toisen alkujaan musiikkia ja ruokaa yhdistäneen ravintolan tilan. Se sijaitsee samassa kivijalkaliiketilassa, jossa viimeiset kymmenen vuotta toimi soulhenkinen Soul Kitchen. 60-luvun nauhaikkunatalon isoista ­ikkunoista avautuvat näkymät kolmeen suuntaan.Asiakaskuntakin on löytänyt paikan, vaikka se on ollut testipäivänä vasta reilun viikon auki. Maanantaiaamupäivällä lähialueiden duunarit täyttävät pöydät. Se on yleensä merkki siitä, että rahalle saa vastinetta. Se ehkä selittää myös miksi heti ovensuussa seisoo valtava rahapelimasiina. Sen tahaton viesti on selvä: tämä ei ole Kallion hipsujen näyttäytymispaikka.Samaan hengenvetoon on kuitenkin kiitettävä esimerkiksi olutvalikoimaa. Hanassa on muun muassa oma vehnäolut ja Stallhagenin maukas vadelmastout, Heinekenkin tulee jääkylmänä huurteisesta, yhteen pakkasasteeseen jäähdytetystä hanasta. Kotimaisista lagereista löytyy hanasta niin Auraa kuin Karjalaa. Se nostaa Kallion On the Rocksin heti peruslounaspaikkoja korkeampaan kastiin.todella runsas ja monipuolinen salaattipöytä.Jos liha kuitenkin maistuu, niin buffetin valikoima ilahduttaa. Noutopöydässä on paistettua kananrintaa viinikastikkeessa, pannupihvejä, pieniä chorizolihapullia tomaattikastikkeessa sekä kasvisvaihtoehtona tofucurrya. Lisukkeina hyvää ja voista perunamuusia ja basmatiriisiä sekä wokattuja kasviksia.Keitto on jauhelihainen kaalikeitto. Kukaan ei takuulla poistu ravintolasta nälkäisenä.Erityisesti on kiitettävä chorizopullasia. Niiden tomaattikastike on sopivan tomaattinen ja raikas, ja itse pullat viehättävän mausteisia. Perunamuusin kanssa ne ovat täydellistä lohturuokaa tihkusateiseen maanantaihin. Pannupihvien ohella ne ovatkin listalla joka päivä.voi sanoa on, että se on melko huomaamaton. Se ei aktiivisesti herätä tunteita suuntaan tai toiseen.Merkittävämpi on sen sijaan ravintolan musiikki. Ohjelmaa baariin buukkaavan Luca Garganon http://www.hs.fi/haku/?search-term=Luca%20Garganon tekemässä soittolistassa yhdistyy mahtava ysärirock brittipoppiin jaBeast of Burdenin kaltaisiin rockklassikkoihin. Harvemmin saa lounaalla nauttiajaTämä kaikki tekee ravintolasta melko yllättävän perusbaarin. Ystävällinen palvelu, paikan päällä töitä paiskivat omistajat, kunnollinen ruoka, hyvä juomavalikoima ja hyvin valittu musiikki on kaava, jolla on vaikea epäonnistua.