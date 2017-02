Tämä mies yrittää kerätä maailman kaikki Speed-elokuvan vhs-kasetit ja ampua ne avaruuteen, jotta kapitalismi tuhoutuisi – tapasimme

Nyt.fi

Sitten alkoi tapahtua.

Mitä ihmettä?

Muutaman haun jälkeen kävi ilmi

Otimme häneen yhteyttä. Beitz vastasi Whatsappilla, näin:

Kolmikko odottaa McDonaldsin alakerrassa.

Odottaako viestintäjohtaja Dan kokemusta?

No niin. Aika selvittää, mistä tässä projektissa on kyse.

Mikä sitten on projektin tarkoitus?

Miten tällainen toiminta kaataa kapitalismin?

Eikö elokuvan sisältö siis olekaan tärkeä?

Onko Speedin logiikka siis kapitalismin tuleminen loppuunsa?

Onko Suurpuheenjohtajalla visio post-Speed-maailmasta?

Mikä on viestintäpäällikön näkemys tästä ideasta?

Speed-vhs-kasetteja voi lähettää osoitteeseen: