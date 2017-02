Suomen Nepal-ihme alkoi 90-luvulla Helsingin Himalaya-ravintolasta, josta saa yhä parhaimmillaan oikein hyvää ruokaa

Nyt.fi

Ratakatu 1b, www.himalaya.fi http://www.himalaya.fi , p. 09-647 551Arkisin 11–23, viikonloppuisin 12–23Alkuruuat: 3,90–8,80 e, pääruuat12–19,50 eoli hyvin vähän aasialaisia ravintoloita, tosin ei niitä etnisiä ravintoita juuri muitakaan ollut. Kiinalaisia oli jo jokunen ja indonesialaisia yksi. Intialaisia löytyi muutama.Sitten sana alkoi kiiriä Kallion Kolmannella linjalla perustetusta nepalilaisesta Himalaya-ravintolasta ja kaikki muuttui. Seinillä oli kuvia lumihuippuisesta vuoristosta. Kohtuuhintaista ravintolaa pidettiin tavattoman eksoottisena – ja hyvänä. Pian ravintolan edessä oli jonoja.karkeasti arvioiden puolisen sataa nepalilaista ravintolaa. Saa korjata, mutta uskallan väittää, että se on enemmän kuin yhdessäkään muussa länsimaisessa kaupungissa.Tästä me saamme kiittää Devi Dutt Sharmaa http://www.hs.fi/haku/?search-term=Devi%20Dutt%20Sharmaa . Hän omistaa yhä Himalayan, joka jo 1990-luvulla muutti Ratakadulle. Pian Sharman kotiseudulla Gulminissa alettiin puhua, että pohjoisessa on kansa, joka jumaloi nepalilaista ruokaa. Alkoi joukkovaellus kohti Suomea.Moni tulijoista työskenteli ensin Himalayassa ja perusti sen jälkeen oman ravintolan. Ja taas tarvittiin lisää työvoimaa.Ratakadun Himalaya on edelleen suosittu. Lounaallakin sinne täytyy usein jonottaa. Henkilökunta hoitaa homman kohteliaasti ja tehokkaasti. Himalaya eroaa monesta muusta nepalilaisesta ravintolasta poikkeuksellisen miellyttävällä palvelullaan.Muuten ei niinkään.(9.50 e), jossa on lampaan makua korostava täyteläinen ja rasvainen tomaattisipulikastike. Inkivääri tuo raikkautta niin, ettei rasvaisuus tunnu ikävältä. Oikein kelpo murkina.Otan 11,20 euroa maksavan tarjouksen, johon voi valita lounaslistalta kaksi pientä annosta. Machha masala -kuhassa on rapea kuorrutus. Osassa palleroita uupuu kala lähes kokonaan, mutta kun kalaa on, se on tuoretta kunnon kuhaa. Kastikkeena on hyvin friteeratulle kalalle sopivaa valkosipulitomaattikastiketta. Naan-leivästä puuttui sitko.Illallisella Intian niemimaalla asunut vieraani ottaa khash masala handi -annoksen (20,20 e), joka osoittautuu oikein hyväksi valinnaksi. Chiliä on sen verran, että otsaan nousee hikipisara. Chilin seurana on ruskistettua paprikaa, tomaattia, valkosipulia, inkivääriä ja kaivattua kontrastia tuovaa kookosta. Tuorejuusto ja yrttimarinoitu lammas ovat pehmeitä.Minttuchutneyssä on oivaa happamuutta, mikä taltuttaa tulista ruokaa. Samassa roolissa on raita-jogurttikastike, joka ei onneksi ole niin ällön makeaa kuin useimmiten nepalilaisissa ravintoloissa.(22,50 e). Annoksista paras osa on sag paneer, jossa on kermainen pinaattikastike sekä kivaa rouheutta ja garam masalan tyyppisen maustesekoitteen vivahteikkuutta.Kanapalat kaipaavat enemmän tandooriuunin kuumuuden tuomaa paahteisuutta. Marinadissa puuttuu vivahteita, jogurtin makua on liikaa.Sama tylsyys vaivaa sinänsä moitteettomasti tehtyä khasiko masu -lammasta. Prawn koseli -katkaravut uivat tyypillisestikin nepalilaisten ravintoloiden kolmen tähden lempeässä tomaattivoikermakastikkeessa.Basmatiriisin Himalaya osaa keittää ilmavaksi ja jättää turhan suolan pois. Illallisella leipä on jäänyt raa´aksi, mikä on häpeä., niin Himalayassakin. Sarjee samosa (3,90 e) on perunoista, herneistä ja kukkakaalista tehty miellyttävä ohutkuorinen pasteija. Allo gobi pakossa (6,90 e) on linssijauheessa hienostuneesti friteerattua kukkakaalia tai perunaa. Yksinkertaista mutta toimivaa. Samoin on hariayli kofta-kasvispyörykät (12,50 e), joiden sisältä löytyy kukkakaalia, perunaa ja tuorejuustoa. Pinaattikastike on jälleen viekoittelevan makuinen., eikä siltä edes odota uudistumista. Se ei ole kaupungin paras nepalilainen, mutta se on tasalaatuinen, tunnelmallinen ja parhaimmillaan oikein hyvä.Himalayan ongelma on sama kuin lähes kaikilla muillakin nepalilaisilla ravintoloilla: rohkeuden puute.Toisaalta sen ymmärtää. Kun ihminen lähtee kielitaidottomana ja rahattomana Suomeen usein sukulaisten tai pelkästään työnantajan armoille, helposti tekee juuri sitä, mitä suomalaiset varmasti ostavat.Perinne jatkuu, kun yleensä kokit saavat koulutuksensa keittiöissä, joissa usein on kouluttamassa kokki, joka on saanut oman koulutuksensa joskus Himalayassa kokanneelta kokilta.