Näin miehet sairastuvat syömishäiriöön: suomalaistutkija selvitti, miten eri tavoin sairaus voi alkaa – ja miksi siitä pitää puhua

Nyt.fi

Se on väärin

”Miesten syömishäiriö on älyttömän iso tabu”,

Hyvönen sairastui itse syömishäiriöön 13-vuotiaana. Sairastumiseen ei ollut mitään yhtä syytä.

Aikuisena Hyvönen halusi kerätä muiden sairastuneiden miesten kokemuksia.

Toisin kävi:

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Niilon

Kaikkia haastateltavia yhdisti sama tavoite:

1. Vahva mies

Tunnuspiirteet: isojen lihaksien kasvatus, ruoan tankkaaminen, ahmimiskohtaukset, pelko energian riittämisestä

2. Lihaksikas mies

Tunnuspiirteet: tiukka ruokavalio, kova aerobinen treenaaminen, pakkomielle näkyvien lihaksien saamisesta

3. Hoikka mies

Tunnusmerkit: mahdollisimman vähäinen syöminen, itsensä riuduttaminen

4. Mahdollisimman epämiehekäs mies

Tunnusmerkit: laihduttaminen, ahmimiskohtaukset, miesidentiteetin hetkittäinen hylkääminen

Mitä näistä tarinoista sitten pitäisi ajatella?

Syömishäiriöaika näyttikin

Henri Hyvönen kykeni omasta syömishäiriöstään huolimatta normaalielämään:

Miksi miesten syömishäiriöiden tunnistaminen on niin vaikeaa?

Syömishäiriötutkimuksessa

Henri Hyvösellä